Hokejová legenda Marián Gáborík v role otca: Ivana prezradila, prečo je pre ňu dokonalým manželom a rodičom

Kariéra profesionálneho športovca býva plná vzrušenia a veľkých momentov, no keď sa skončí, život sa často obráti celkom iným smerom. Marián Gáborík ukázal, že aj bez hokejového dresu dokáže byť oporou a lídrom, a to v tom najdôležitejšom tíme, vo vlastnej rodine.

Ako prezradila jeho manželka Ivana v podcaste Sama sebou, Gáborík sa po definitívnom ukončení kariéry v roku 2021 plne zameral na rodinu a nové projekty. Jeho život už nepozná ranné odchody s kufríkom ani návraty neskoro večer. Namiesto toho sa stal prítomným otcom, partnerom a domácim hráčom na plný úväzok. S manželkou majú spoločný kalendár, vďaka ktorému si dokážu zorganizovať dni tak, aby mali obaja priestor na prácu aj na čas s deťmi.

Je súčasťou každodenného života

„Môj manžel je na hokejovom dôchodku. My máme spoločný kalendár a vieme si presne zorganizovať deň tak, aby som aj ja mala čas tie dve hodinky na robotu a on bol s deťmi, a aj opačne,“ priblížila Ivana ich rodinné fungovanie. Marián tak už dávno nehrá rolu muža, ktorý je celé dni mimo domu. Je súčasťou každodenného života, varí, upratuje, pomáha s deťmi a číta rozprávky pred spaním.

Ivana otvorene priznala, že má po boku muža, ktorého pracovný rytmus im umožňuje nastaviť život podľa vlastných predstáv. „Ja nemám muža, ktorý chodí od rána do večera do roboty a on má takú prácu, že ide tam vtedy, domov príde vtedy. Toto mi umožňuje robiť,“ vysvetlila. Projekty, podcasty či televízne aktivity si plánujú tak, aby to vyhovovalo celej rodine, a najmä ich deťom, ktoré tak majú otca doma, nielen na fotkách.

