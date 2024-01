Hokejistu Slafkovského spájajú s popovou hviezdou: Taylor Swift drží na fotke v rukách jeho dres, všetko je však inak

Mohol to byť pekný príbeh, ak by bol skutočný. Internet obletela informácia o tom, že Taylor Swift tvorí pár s mladým hokejistom Jurajom Slafkovským. Ide však o hoax. Na klamstvo upozornil sportweb.sk.

Taylor Swift je považovaná za jednu z najpopulárnejších speváčok súčasnosti. A ako sa ukázalo, je aj fanúšičkou Montrealu Canadiens, za ktorý hrá obľúbený slovenský hokejista Slafkovský. Pár dní sa internetom šírili správy o tom, že by mohli tvoriť pár. Swift sa totiž o Slafkovskom milo vyjadrila pre Entertainment Tonight.

„V poslednej dobe som sledovala pár zápasov NHL a zaujal ma krídelník Montrealu Canadiens, Juraj Slafkovský. Na svoj vek hrá veľmi pôsobivo aj napriek výzvam, ktorými si musel prejsť. Dostane môj hlas do nominácie na zápas hviezd,“ povedala speváčka.

Niektoré weby okamžite zdielali jej fotku, na ktorej drží dres so Slafkovského menom s číslom 20. Každá rozprávka má však svoj koniec a táto nie je výnimkou. Ide totižto o hoax.

Turns out Taylor Swift is not only a HUGE HABS FAN but a HUGE JURAJ SLAFKOVSKÝ FAN as well‼️

Calling all Swifties, vote your favorite NHL player to the All Star Game NOW by tweeting “#NHLAllStarVote Juraj Slafkovský”‼️@TaylorSwift #TaylorSwift#NHLAllStarVote Juraj Slafkovský pic.twitter.com/lEpxniAOu1

— NHL Insider Max Pacioretty 🌸 💭 (@NHLlnsider67) January 5, 2024