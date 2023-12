Amber Heard nie je prvá: Toto je podľa divákov Top 10 najnenávidenejších hollywoodskych hercov

Hollywood je plný rôznorodých osobností rôznych kvalít. Každý má svojich fanúšikov, no aj tých, ktorí ich nemusia. Známy portál sa preto rozhodol zostaviť rebríček hereckých celebrít, ktoré síce patria medzi veľké mená, no diváci si o nich myslia, že patria k najhorším.

Portál Ranker dáva príležitosť bežným smrteľníkom možnosť vyjadriť sa v online anketách o čomkoľvek, čo nejako súvisí so svetom popkultúry. Na základe hlasov verejnosti potom zostavuje rôznorodé rebríčky obľúbenosti, ale aj neobľúbenosti, napríklad filmov, seriálov alebo aj postáv v knihách a podobne.

Jeden z najnovších prírastkov medzi rebríčkami je hodnotenie hollywoodskych hercov podľa ich kvalít. Koho fanúšikovia filmového priemyslu považujú za najhorších a najnenávidenejších hercov Hollywoodu súčasnosti? Top 10 vás svojou zostavou možno prekvapí. Nájdete v nej totiž mnohé známe mená, ktoré sa objavili ako v dobrých, tak aj vo veľmi zlých filmoch.

#10 Jennifer Lopez

Známa speváčka a herečka stvárnila hlavné a vedľajšie postavy už v niekoľkých filmoch, no žiaden sa nedočkal špeciálnejšieho uznania. Aj pri pohľade na jej filmografiu na portáli ČSFD je možné si všimnúť, že jej najlepšie hodnoteným filmom je dráma s názvom Ticho po smrti (An Unfinished Life) z roku 2005.

No ako to v Hollywoode chodí, máloktorá speváčka sa dokáže naplno presadiť aj ako plnohodnotná herečka, čoho dôkazom sú aj ďalšie miesta v tomto rebríčku. Lopez to skrátka lepšie spieva, ako hrá, preto by podľa fanúšikov mala zostať verná radšej len jednej oblasti svojej pôsobnosti. Mnohí fanúšikovia jej navyše vyčítajú, že vo filmoch stvárňuje neustále len postavy, ktoré sú si veľmi podobné.

#9 Kristen Stewart

Preslávila sa vo filmovom spracovaní Twilight ságy, no už tam podľa niektorých ukázala, že má na tvári stále jeden a ten istý výraz. Odvtedy už pritom ušla pomerne dlhú cestu a stvárnila rôznorodé postavy a charaktery. Fanúšikovia jej ale aj po rokoch nevedia odpustiť to, že stále hrá rovnako, či sa z nej na plátne stala Bella alebo princezná Diana. Podľa divákov nevie zo seba dostať viac emócií a stále ukazuje jednu a tú istú.

#8 Taylor Lautner

Ďalšia hviezdička z Twilight ságy, ktorá sa ale nikdy tejto nálepky nezbavila. Taylor Lautner sa síce stále pokúša v Hollywoode preraziť, najmä v projektoch streamovacích platforiem, no neúspešne. Stále ho viac ako filmová tvorba do povedomia dostáva jeho osobný život. Napríklad to, že si v roku 2022 za manželku vzal svoju dlhoročnú priateľku, ktorá sa tiež volá Taylor. Po svadbe tak majú možnosť mať úplne rovnaké meno aj priezvisko.

#7 Miley Cyrus

Vypredáva štadióny, plní titulné stránky bulvárnych médií, rada oblizuje kladivá a holá sa hojdá na demolačnej guli. Aj tak vyzeral doterajší búrlivý život dievčiny, ktorú kedysi svet poznal ako superstar s menom Hannah Montana v rovnomennom seriáli.

Aj keď by sa mohlo zdať, že herectvo po účinkovaní v Disneyho seriáli zavesila na klinec, opak je pravdou. Vidieť sme ju mohli aj v kritikmi oceňovanom antologickom seriáli Black Mirror, či v malej roli v pokračovaní komiksovky Strážcovia galaxie 2 (The Gurdians of the Galaxy Vol. 2). No aj tu platí, že ak raz vieš dobre spievať, neznamená to, že vieš aj dobre hrať. Ale zas možno sa na Miley raz usmeje šťastie a fanúšikovia jej „talent“ ocenia.

#6 Madonna

O kráľovnej popu sa ako o zlej herečke hovorilo vari odjakživa. Jej objavenie sa v zozname najhorších a najnenávidenejších hercov preto zrejme nikoho neprekvapí. Skôr je prekvapením, že nie je v rebríčku na poprednejších priečkach.

#5 Lena Dunham

Toto meno bude zrejme pre väčšinu z vás veľkou neznámou, vidieť sme ju ale mohli nielen v niekoľkých známych filmoch, ale aj v televíznych projektoch. Spomenieme napríklad American Horror Story či seriál Girls, za účinkovanie v ktorom v roku 2013 tiež získala ocenenie Zlatý glóbus.

Fanúšikovia si ale myslia niečo iné než kritici a 37-ročnej herečke vyčítajú, že si vyberá postavy, ktoré diváci nenávidia a táto nenávisť sa preto prenáša aj na jej osobu.

#4 Amy Schumer

Meno herečky a komičky Amy Schumer je v tomto zozname naozaj veľkým prekvapením. Patrí totiž medzi najuznávanejšie a najúspešnejšie americké komičky súčasnosti. Objavila sa v niekoľkých epizódach legendárneho komediálneho programu Saturday Night Live, vystupovala v divadle aj na ďalších miestach, venuje sa stand-up comedy a účinkuje v úspešných projektoch rôznorodých žánrov.

Jej vystúpenia sú plné humoru založeného na sexe a zrejme aj to je dôvod, prečo nie je po chuti niektorým divákom. Štvrté miesto je ale až príliš nelichotivé.

#3 James Corden

A ďalšie prekvapenie! Jamesa Cordena si mnohí spájajú najmä s jeho talkshow, v ktorej predstavil aj slávne skeče s celebritami pod názvom Carpool Karaoke. Corden je ale nielen moderátorom a komikom, ale aj filmovým či divadelným hercom, ktorého sme mohli vidieť vo viacerých filmoch, medzi nimi napríklad Debiina osmička (Ocean´s 8) či v muzikálovom prepadáku Mačky (Cats).

James Corden má svojich priaznivcov, no aj hejterov, vďaka čomu sa už objavil aj v rebríčku najnenávidenejších Britov. Pokiaľ ide o črty, kvôli ktorým ho mnohí nenávidia, je to najčastejšie pre jeho moderátorský štýl a herecký talent, ktorý nie je úplne dokonalý.

#2 Amber Heard

Tu asi netreba veľa vysvetľovať. Jedno z najkontroverznejších hollywoodskych mien súčasnosti sa pokojne mohlo objaviť na vrchole tohto rebríčka, no prvenstvo Amber Heard, zdá sa, prenechala inému. Respektíve, fanúšikovia ju nenenávidia až tak, aby anketu mohla vyhrať.

Tejto herečke uškodil najmä súdny spor s bývalým manželom Johnnym Deppom, v ktorom ho obviňovala z domáceho násilia. Spor napokon prehrala a Hollywood a aj časť fanúšikov ju uvrhli do nemilosti. Ponuky vo filmoch už prakticky nedostáva žiadne, podľa mnohých je to ale predovšetkým tým, že je otrasná herečka.

#1 Jaden Smith

25-ročný potomok slávnych hereckých rodičov – Willa Smitha a Jady Pinkett Smith – je považovaný za protekčné dieťa už odkedy sa objavil vo svojich prvých projektoch. A tejto nálepky sa tak skoro pravdepodobne nezbaví (ak vôbec).

Účinkoval síce vo viacerých úspešných filmoch či seriáloch (napr. The Get Down na Netflixe), hral aj po boku svojho otca, poctivo pracuje aj na svojej hudobnej kariére. No práve očividná protekcia spôsobila viac škody, ako úžitku. Mnohí ho totiž za dobrého herca vôbec nepovažujú a chlapec má stále čo zlepšovať. Zaujímavé ale je, že to dokázal dotiahnuť až na vrchol rebríčka najhorších a najnenávidenejších Hollywoodskych hercov.