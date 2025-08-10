Hoci leto ešte neskončilo, módne divy sa už pripravujú na jeseň. Tieto trendy zháňajú do svojich šatníkov

Teploty ešte neklesli, no módne značky už udávajú smer pre nasledujúce mesiace. Nadchádzajúca sezóna praje odvážnym detailom, vrstveniu a návratu k romantickým siluetám.
Ako uviedol magazín whowhatwear.com, návrhári na týždňoch módy pre jeseň/zimu 2025 predstavili kolekcie plné kontrastov, no všetky spája jeden spoločný menovateľ – zmysel pre detail a návrat k ženskosti v rôznych podobách. Do popredia sa dostávajú silné siluety, vrstvenie materiálov a výrazné textúry, ktoré jesennému šatníku dodávajú výraz a štýl.
Čipka ako moderný základ vrstvenia
Čipka sa túto sezónu objavuje v nečakaných podobách, a to nielen na šatách, ale aj ako súčasť kabátov, blúzok či nohavíc. Pôsobí jemne a romanticky, no zároveň sa stáva výrazným dizajnovým prvkom.
V kombinácii s hutnými materiálmi dodáva outfitu zaujímavý kontrast. Vrstvenie čipky v odtieňoch čiernej, smotanovej či telovej pôsobí sofistikovane, no stále veľmi nositeľne.
