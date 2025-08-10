Hoci leto ešte neskončilo, módne divy sa už pripravujú na jeseň. Tieto trendy zháňajú do svojich šatníkov

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Ženskosť má túto sezónu hlavné slovo.

Teploty ešte neklesli, no módne značky už udávajú smer pre nasledujúce mesiace. Nadchádzajúca sezóna praje odvážnym detailom, vrstveniu a návratu k romantickým siluetám.

Ako uviedol magazín whowhatwear.com, návrhári na týždňoch módy pre jeseň/zimu 2025 predstavili kolekcie plné kontrastov, no všetky spája jeden spoločný menovateľ – zmysel pre detail a návrat k ženskosti v rôznych podobách. Do popredia sa dostávajú silné siluety, vrstvenie materiálov a výrazné textúry, ktoré jesennému šatníku dodávajú výraz a štýl.

Čipka ako moderný základ vrstvenia

Čipka sa túto sezónu objavuje v nečakaných podobách, a to nielen na šatách, ale aj ako súčasť kabátov, blúzok či nohavíc. Pôsobí jemne a romanticky, no zároveň sa stáva výrazným dizajnovým prvkom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ella + Eli (@ellaandeli.co.nz)


V kombinácii s hutnými materiálmi dodáva outfitu zaujímavý kontrast. Vrstvenie čipky v odtieňoch čiernej, smotanovej či telovej pôsobí sofistikovane, no stále veľmi nositeľne.

Presýpacie hodiny a volány

