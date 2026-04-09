Hnutie Slovensko ostalo za dverami: Pellegrini Matoviča k okrúhlemu stolu nepozval, Grendel hovorí o cynizme

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Pellegrini zdôraznil, že pozval všetky relevantné politické strany, ktoré majú záujem riešiť problémy krajiny.

Opozičné parlamentné Hnutie Slovensko kritizuje, že ho prezident SR Peter Pellegrini nepozval na štvrtkový okrúhly stôl k opatreniam na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany. Podľa poslanca parlamentu Gábora Grendela (Slovensko-Za ľudí) to potvrdzuje selektívny prístup hlavy štátu.

Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii po okrúhlom stole zdôvodnil, že nepozvaním Hnutia Slovensko vyjadril svoj postoj k nemu a k tomu, akú latku politického dialógu nastolilo. Grendel označil organizovanie okrúhlych stolov v súčasnej situácii za pokrytectvo.

„V tejto situácii organizovať akési okrúhle stoly a strašiť ľudí stavom ohrozenia je vrchol cynizmu. Peter Pellegrini sa zrejme bojí, že by sme mu to povedali do očí, a preto nás k tomuto okrúhlemu stolu nepozval,“ tvrdí Grendel. Zároveň dodal, že účasť by aj tak neprichádzala do úvahy.

Prezident hovorí o práve rozhodovať

Pellegrini zdôraznil, že pozval všetky relevantné politické strany, ktoré majú záujem riešiť problémy krajiny s tým, že hnutie na čele s poslancom Igorom Matovičom (Slovensko-Za ľudí) za takú stranu nepovažuje. „Je mojím výsostným právom rozhodnúť, koho do paláca pozvem a nepozvem,“ uzavrel Pellegrini.

Možnosť vyhlásiť stav ohrozenia, ktorý by v prípade zavedenia dal armáde viac právomocí a legislatívny rámec pre svoje pôsobenie, v Ústave SR možno nebude. Koaliční politici, predstavitelia opozície, prezident Peter Pellegrini aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko sa vo štvrtok za okrúhlym stolom dohodli na potrebe ďalšej analýzy. Vykonajú spoločné cvičenie, ktoré má ukázať, aké legislatívne zmeny slovenský právny poriadok potrebuje. Politici sa však zhodli na potrebe obranné zákony novelizovať.

