Historický moment: Prečerpávacia elektráreň Málinec bude, obce budú profitovať, oznámil Taraba

Minister životného prostredia Tomáš Taraba oznámil, že dnes s obcami z Podpoľania podpísali memorandum. Prečerpávacia elektráreň teda definitívne bude. Podľa Tarabu bude celý región z elektrárne profitovať.

„Dohoda, ktorú sme práve podpísali s obcami s Podpoľania, prinesie benefit pre celú republiku,“ povedal Taraba. Podľa neho ide o historický okamih podobný tomu, keď sa rozhodlo o výstavbe Vodného diela Gabčíkovo. Podľa neho bude z prečerpávacej elektrárne profitovať celý región.

Obce si v budúcnosti budú rozdeľovať 2,5 milióna eur ročne, Taraba tiež sľúbil výstavbu infraštruktúry, ktorá na Podpoľaní doteraz chýbala. Ocenil tiež prácu starostov a spoluprácu s rezortom. Dvaja starostovia odmietli memorandum podpísať, k peniazom tak prístup mať nebudú.

Pôjde o najväčšiu prečerpávajúcu elektráreň v Európe.

Čo sa vlastne deje?

Na Podpoľaní má vyrásť prečerpávacia vodná elektráreň. Materiál s názvom „Návrh na určenie investičného projektu ‚Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec‘ za strategickú investíciu“ sa nečakane na začiatku februára objavil v takzvanom pripomienkovom konaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba na pripomienkovanie vyčlenil päť dní. Dotknuté obce ani samosprávny kraj o pripravovanom projekte podľa ich slov nevedeli. Reagovali tak kritikou na adresu Tomáša Tarabu.

V súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec nebola doteraz predložená žiadna analýza, ktorá by hovorila o potrebe jej výstavby. Komunikácia s dotknutými obyvateľmi je nedostatočná a postupy ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) sú neadekvátne. Zhodli sa na tom na konci mája na tlačovej konferencii opozičné strany SaS, PS a KDH, ktoré podávajú podnet na Ústavný súd.

„Nie je vôbec zrejmé, ako bude fungovať. Koľko pozemkov bude dotknutých, koľko nehnuteľností, domov,“ uviedla Mária Kolíková (SaS). „Treba popritom poukázať na to, že tu máme nový zákon o strategických investíciách, ktorý presadila táto vláda, a tento zákon zjednoduší proces pre vyvlastnenie ľudí, ktorí potom žijú pri takýchto dielach, ktoré sú označené za strategickú investíciu,“ zdôraznila Kolíková.

Opoziční poslanci vyjadrili podporu investíciám vo verejnom záujme, tie však musia byť podľa nich primerané a nevyhnutné. Postupy pre vyvlastnenie nie sú podľa nich v tomto prípade vhodne navrhnuté a spôsob, akým sa budú realizovať, bude neprimerane zasahovať do vlastníckych práv dotknutých ľudí. „Ústavný súd by mal jednoducho v tejto veci rozhodnúť. Mal by sa zaoberať otázkou primeranosti takéhoto rýchleho procesu pri vyvlastňovaní nehnuteľností,“ doplnila Kolíková.