Herečku zo Sľubu mrzí v živote jedna vec: Hoci stále čaká, prišla na šikovný spôsob, ako si to vynahradiť

Herečka, ktorú preslávilo účinkovanie v humoristických reláciách ako napríklad Telecvoking po boku bývalého manžela Štefana Skrúcaného a Miroslava Nogu, a stala sa nezabudnuteľnou aj pre svoj ikonický hlas, túži po niečom, čo si už mnohé ženy v jej veku užívajú naplno. Ona však zatiaľ nemala to šťastie, a aj keď stále čaká, zatiaľ si čas spríjemnila po svojom. Aj vďaka tomu je u nej doma celkom veselo.

Umelkyňa momentálne hviezdi v seriáli Sľub, v ktorom stvárňuje zdravotnú sestru Máriu Fraňovú, ktorá vychováva svoju dcéru Zuzanu. V tom reálnom živote má Zuzana Tlučková dvoch synov, Tomáša a Lukáša, ako informovali Topky a pokiaľ ide o nich, v rozhovore s Petrom Marcinom v jeho tolkšou Neskoro večer prezradila, čo je jej ľúto.

Radosť v podobe domácich miláčikov

Počas svojej kariéry si Zuzana strihla rôzne spektrum postáv. Aj keď sa už v 90. rokoch neraz objavila v humoristických scénkach ako babka, v osobnom živote ňou, bohužiaľ, ešte nie. „No… Čo ja už môžem hrať v mojom veku, iba matku a babku,” dodala počas rozhovoru s Marcinom. „Ale v skutočnosti ešte nie si babkou, čo?” opýtal sa jej herec, na čo Zuzana hneď zareagovala a potvrdila to. „V skutočnosti ešte nie a ty?” odpovedala a usmiala sa.

Očividne jej to robí vrásky. „Je to hrozné, tie naše deti, lebo si hovorím, že pokým vládzem, kým je ešte sila… Ale tak… Máme dvoch psíkov,“ odvetila herečka a zároveň priznala náhradné riešenie. „To ešte žijú?” čudoval sa Marcin, čím narážal na pitbulla a čivavu s menom Frodo, ktorý bol vodcom svorky, ako poznamenala Zuzana. Herečka vyšla s pravdou von, že už majú nových psíkov.

„Keď odišli, tak sme bez psíkov vydržali asi dva mesiace, ale potom prišiel syn, že či by sme predsa len ešte… Vymýšľal také plemeno, s ktorým by neboli problémy, lebo Frodko bol chorý na srdiečko, a tak. Tak máme bostonského teriéra,” povedala nadšene, no vzápätí vymenovala negatíva tohto plemena a dodala k tomu štipku humoru. „Sú úžasní! Ale tvrdohlaví, majú problémy s dýchaním, nadúva ich, chrápu, slintajú, soplia…“ dodala na záver.