Herečka Zuzana Vačková našla cestu k sebe samej: Priznala aj to, čo jej kedysi vadilo a čo dnes miluje

Zuzana Vačková si pri príležitosti Medzinárodného dňa jogy zaspomínala na svoje začiatky a podelila sa s fanúšikmi o to, čo pre ňu dnes joga znamená.

Ako napísala na svojom Instagrame slovenská herečka Zuzana Vačková, jej pohľad na jogu sa časom výrazne zmenil. Zo skúsenosti, ktorá ju kedysi pobavila, sa postupne stala prirodzená súčasť jej života.

Užíva si seba, svoje telo aj pokrok

Herečka priznala, že začiatky s jogou neboli láskou na prvý pohľad. Dnes však joga tvorí neoddeliteľnú súčasť jej života, je pre ňu priestorom na spomalenie, vnímanie vlastného dychu aj tela a na prácu na sebe.

„Počúvam svoje telo, vnímam svoj dych, neponáhľam sa. Užívam si seba a svoje telo. Tak by som jogu opísala dnes ja. Pamätám si, keď som mala asi 17 a bola som na prvej hodine, bolo mi to celé strašne smiešne. Prešlo pár rokov a je to môj čas, to na čo sa teším, kde vidím svoj obrovský pokrok. Všetkým, ktorí už jogu objavili, prajem krásny medzinárodný deň jogy… A tým, ktorí ju ešte neobjavili, prajem, nech sa k nej dostanú čo najskôr,“ napísala herečka.

Pohyby, ktoré kedysi pôsobili nedosiahnuteľne, dnes zvláda s ľahkosťou, čo dokazuje aj fotka stojky na hlave, ktorú zverejnila spolu s týmito slovami.

