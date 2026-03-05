Herečka Monika Szabó priznala pochybnosti o kariére: Rozhodnutie padlo už v siedmom ročníku

Herecká kariéra často vzniká z momentov, ktoré na prvý pohľad nepôsobia zásadne. Stačí jedno stretnutie, jedna ponuka či rozhovor, ktorý nasmeruje život úplne iným smerom.
Dnes patrí Monika Szabó medzi známe tváre televíznych seriálov a diváci ju pravidelne vídajú na obrazovkách. Len málokto však tuší, že jej cesta k herectvu sa začala náhodou ešte počas základnej školy. Monika, ktorá aktuálne hviezdi v seriáli Sľub po boku Kristiána Barana, prezradila v podcaste Bekimovo horúce kreslo, čo ju priviedlo k herectvu. V tom čase sa pred ňou otvorili dve úplne odlišné možnosti – modeling a dramatický krúžok.
Nečakaná ponuka v škole
Diváci si Moniku Szabó výrazne zapamätali v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárnila odvážnu fotografku Magdu Koptíkovú. V seriáli sa zapojila do protifašistického odboja, no jej osud sa napokon skončil veľmi smutne.
Ako sama priznala, začiatok jej umeleckej cesty bol úplnou náhodou. „Prišiel v jeden deň v siedmom ročníku učiteľ zo ZUŠ-ky z dramaťáku a aj taká pani z modelingovej agentúry. Najskôr som dostala do ruky papier, že by som mohla ísť do modelingovej agentúry nafotiť nejaký book (pozn. red., portfólio fotiek) a že by som mohla preraziť ako nejaká modelka,“ zaspomínala si herečka.
