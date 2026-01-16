Hazardujeme s budúcnosťou: Orbán kritizuje plán EÚ na pomoc Ukrajine. Víťazstvo nad Ruskom označil za rozprávku

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Európa stavia na víťazstvo Ukrajiny a reparácie od Ruska.

Európa vsádza na to, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá, a že splatenie európskej pôžičky a rekonštrukcia by sa uhradili z reparácií vyplatených Rusom. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.

Maďarský premiér dodal, že tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou detských rozprávok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Kritika pokračujúcej politiky EÚ

Kým sa v Európe „nevzbúri ľud“, bude sa v tejto politike pokračovať, dodal Orbán. Pripomenul, že Ukrajina predložila žiadosť o celkom 800 miliárd eur na desať rokov po roku 2027 a k tomu by sa pridali aj vojenské výdavky.

Premiér zdôraznil, že Maďarsko, Česko a Slovensko sa nebudú podieľať na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú si vezmú ostatné členské štáty EÚ a poskytnú ich Ukrajincom. K 800-miliardovej finančnej pomoci Orbán dodal, že z uvedenej sumy by bolo možné 40 rokov platiť všetky dôchodky a 60 rokov všetky výdavky na podporu maďarských rodín.

