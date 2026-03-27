Hasiči varujú ľudí pred silným vetrom. Odporúčajú zabezpečiť domy a chrániť majetok aj domáce zvieratá

Klaudia Oselská
TASR
Slovensko trápi nebezpečne silný vietor.

Hasiči upozorňujú, že nebezpečne silný vietor, ktorý meteorológovia aktuálne predpovedajú, môže spôsobiť škody a ohroziť bezpečnosť. Ľudí vyzývajú, aby boli opatrní a dodržiavali základné bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nevychádzali z domu, nechodili do lesa, hôr či parkov a zdržiavali sa v uzatvorených priestoroch. Hasičský a záchranný zbor o tom informuje na sociálnej sieti.

Chráňte svoj majetok

Ľuďom ďalej radí, aby zabezpečili svoj domov, teda zatvorili okná a dvere a upratali z dvorov všetky voľné predmety (metly, vedrá, záhradný nábytok a podobne).

„Chráňte majetok – autá neparkujte pod stromami ani v blízkosti budov, z ktorých by mohli odlietavať predmety. Vodiči by sa mali vyhýbať jazde s ľahko naloženými vozidlami po otvorených, veterných plochách,“ apelujú hasiči.

Rovnako pripomínajú, že myslieť treba aj na domáce zvieratá, ktoré je potrebné zabezpečiť tak, aby nehrozilo ich zranenie či útek.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac