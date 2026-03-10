Harabin aj Greksa: Daniel Bombic na súde zožal veľký potlesk, záverečnú reč bude čítať celé hodiny

Daniel Bombic má dnes pred súdom vystúpiť so svojou záverečnou rečou. Predpokladá sa, že jeho prejav potrvá niekoľko hodín. Nie je vylúčené, že súd v jeho prípade rozhodne ešte dnes, prípadne až v stredu.
Na pojednávanie ho prišli podporiť viaceré známe tváre vrátane Štefana Harabina či manželov Tománkovcov, ktorí sú známi z kauzy Čistý deň, informuje Denník N.
Hneď na začiatku pojednávania Bombicovi priaznivci v súdnej sieni hlasno tlieskali. Niekoľko desiatok jeho podporovateľov zároveň skandovalo heslo „Slobodu, slobodu prejavu!“ Podporu mu prišli vyjadriť aj bývalý sudca Štefan Harabin, expríslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, ako aj hudobníci Henry Tóth a Marián Greksa.
Viacero prečinov a zločinov
Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zo zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, z prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania.
Ďalej čelí obžalobe z pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.
V minulosti boli na neho vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obžalobu podal prokurátor začiatkom júla 2025.
