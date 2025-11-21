Hákový kríž už nebudú považovať za nenávistný symbol: Dôvod nikto nevysvetlil, zmena sa týka pobrežnej stráže

Ilustračná foto: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons / Tony Webster from Portland, Oregon, United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Washington Post spresnil, že nové pravidlá vstúpia do platnosti na budúci mesiac.

Americká pobrežná stráž už nebude svastiku klasifikovať ako nenávistný symbol, napísal vo štvrtok denník The Washington Post. Tento niekdajší emblém nacistickej éry bude miesto toho označený ako „potenciálne kontroverzný“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Washington Post spresnil, že nové pravidlá vstúpia do platnosti na budúci mesiac. Úradujúci veliteľ pobrežnej stráže USA admirál Kevin Lunday vo vyhlásení, ktoré citoval denník, uviedol, že akékoľvek zobrazenie, použitie alebo propagácia takýchto symbolov bude aj naďalej „dôkladne prešetrené a prísne potrestané“.

Neudali žiadny dôvod

Pobrežná stráž odmietla vysvetliť, prečo jej aktualizovaná politika už nedefinuje svastiky ako nenávistný symbol. Hovorkyňa Jennifer Plozaiová v tejto súvislosti uviedla, že služba so správou nesúhlasí, má však v úmysle zmeny politiky preskúmať. Svastika bola oficiálnym symbolom nacizmu a v roku 1935 sa stala symbolom nacistického štátu, pripomína DPA. Na rozdiel od Spojených štátov je zobrazovanie alebo používanie svastiky v Nemecku nezákonné.

Nová politika má nadobudnúť účinnosť 15. decembra. V správe sa uvádza, že taktiež bude kategorizovať slučku – symbol spájaný s historickými lynčovaniami v Spojených štátoch – a vlajku Konfederácie, ktorá podľa kritikov oslavuje otrokársku minulosť južných štátov, ako „rozdeľujúce“, a nie ako nenávistné symboly. Pobrežná stráž USA pôsobí pod ministerstvom vnútornej bezpečnosti, pričom šéfkou tohto retortu je Kristi Noemová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac