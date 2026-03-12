Hádka v Košiciach sa zmenila na drámu: Žena bodla muža ceruzkou do hrudníka, v nemocnici bojuje o život

V Košiciach došlo k incidentu, ktorý sa po hádke medzi dvoma ľuďmi skončil vážnym zranením. Tridsaťpäťročný muž utrpel poranenie v oblasti hrudníka a v život ohrozujúcom stave ho previezli do nemocnice.
Na prípad upozornila TV Markíza. Podľa dostupných informácií sa konflikt odohral v stredu 11. marca, keď sa muž dostal do hádky s mladou ženou.
Konflikt sa náhle vyhrotil
Podľa zistení mala žena počas sporu siahnuť po ceruzke a zasiahnuť muža do oblasti hrudníka. Aj keď ide o bežný predmet, zranenie bolo natoľko vážne, že muž potreboval okamžitú lekársku pomoc. Záchranári ho previezli do nemocnice, kde lekári potvrdili, že jeho stav je mimoriadne vážny a ide o život ohrozujúce zranenie.
Polícia sa prípadom zaoberá a preveruje presné okolnosti incidentu. Vyšetrovatelia budú zisťovať, čo konfliktu predchádzalo aj to, ako presne k útoku došlo. Policajti zatiaľ neposkytli bližšie informácie a k udalosti sa majú vyjadriť až po vykonaní základných úkonov.
Nahlásiť chybu v článku