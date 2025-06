Greta Thunberg tvrdí, že ju uniesli Izraelčania: Jej loď zastavila armáda, ministerstvo si z toho robí žarty

Izraelská vláda presmerovala k izraelskému pobrežiu loď smerujúcu do Pásma Gazy, na ktorej sa nachádzala švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová spolu s ďalšími aktivistami. Oznámilo to v pondelok izraelské ministerstvo zahraničných vecí a dodalo, že očakáva návrat osôb na palube do ich domovských krajín.

Aktivisti uviedli, že ich zadržali počas pokusu doručiť humanitárnu pomoc Palestínčanom. „Ak vidíte toto video, zadržali nás a uniesli v medzinárodných vodách,“ povedala Thunbergová vo vopred nakrútenom videu, ktoré šírila aktivistická skupina Koalícia flotily slobody prevádzkujúca loď.

Izrael hovorí o „selfie jachte“

„Všetci pasažieri ‚selfie jachty‘ sú v bezpečí a bez zranení,“ napísal izraelský rezort zahraničných vecí na mikroblogovacej sieti X. Ministerstvo dodalo, že malé množstvo humanitárnej pomoci, ktoré sa na ‚jachte‘ nachádzalo a nebolo spotrebované ‚celebritami‘, bude prepravené do Pásma Gazy prostredníctvom skutočných humanitárnych kanálov.

Na palube bola aj francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu Rima Hassanová. „Posádku Flotily slobody zadržala izraelská armáda v medzinárodných vodách okolo 2.00 h,“ uviedla Hassanová na sociálnej sieti. Samotná Greta Thunbergová hovorí vo videu na sociálnej sieti o „únose lode izraelskými okupačnými silami“ a zároveň žiada o čo najskoršie prepustenie.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil v nedeľu armáde, aby lodi Madleen zabránila priplávať k brehom Pásma Gazy. Misiu označil za propagandistickú akciu na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas. Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.