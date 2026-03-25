Gizka Oňová mohla tancovať v Let’s Dance, ponuku však odmietla: Dôvod vás prekvapí

Tanec, pohyb a radosť zo života nemajú vekové hranice. Aj v pokročilejšom veku sa dá zostať aktívny, svieži a plný energie, stačí si nájsť to, čo človeka napĺňa.
Moderátorka a speváčka, ktorá má úctyhodných už 77 rokov, ktorú môžeme poznať hlavne z relácie Svokra Gizka Oňová, je dôkazom, že aktívny životný štýl a pozitívny prístup dokážu robiť malé zázraky. Nikdy sa nevenovala tancu profesionálne, no pohyb bol pre ňu vždy prirodzenou súčasťou života a dodnes si ho veľmi užíva. O svojom vzťahu k tancu aj každodennom pohybe sa otvorene porozprávala pre Nový Čas.
Svoj životný postoj pritom uplatňuje aj v iných oblastiach, napríklad v móde, kde odmieta slepo nasledovať trendy a riadi sa najmä vlastným pocitom.
Láska k tancu, ktorá pretrvala roky
Na parkete sa nikdy neprofilovala ako profesionálka, no tanec jej bol vždy blízky. Vnímala ho najmä ako radosť a spôsob, ako tráviť čas s ľuďmi. „Áno, veľmi rada som tancovala, ale nie takto, že profesionálne. Ale ja si myslím, že som bola dobrou partnerkou mojim tanečníkom. Rada som tancovala,“ prezradila Gizka.
Hudba a rytmus ju sprevádzali celý život a dodnes má jasno v tom, ktoré štýly jej prirástli k srdcu. „Mám rada bossanovu a cha-chu. A dokonca aj také klasické, pekné tango,“ uviedla.
