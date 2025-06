Geopolitické riziká sa alarmujúco zvýšili: Ficova zahraničná politika z nás robí nedôveryhodnú krajinu, tvrdí Mikloš

Slovensko ako malá a otvorená ekonomika patrí medzi najviac ohrozené krajiny v dôsledku rastúcich geopolitických rizík, obchodných vojen a urýchľujúcej sa deglobalizácie. „Čo sa dnes deje vo svete, môžeme určite nazvať výrazným zvýšením geopolitických rizík. Môžeme to nazvať nie hrozbou, ale realitou obchodných vojen, ktoré Trump spustil,“ uviedol v rozhovore pre SITA bývalý minister financií Ivan Mikloš.

Ide podľa neho o zásadné urýchlenie deglobalizácie. Môže to negatívne ovplyvniť každého na svete. „Vrátane USA, ktoré sú najsilnejšou ekonomikou. A už sa to ukazuje, že Trumpova politika bude mať a má aj zásadné negatívne dôsledky nielen na celý svet, aj na USA. No je to výrazne horšie a rizikovejšie pre malé otvorené ekonomiky, ktoré sú závislé na globalizácii a slobodnom globálnom obchode, ale aj na geopolitickej situácii,“ uviedol Mikloš.

Kritizuje vládu a jej zahraničnú politiku

Mikloš zároveň kritizuje aktuálnu zahraničnú politiku vlády, ktorá podľa neho vedie k vylúčeniu Slovenska z dôležitých európskych iniciatív, najmä v oblasti obranného priemyslu. Stávame sa podľa neho nedôveryhodným partnerom. „Návšteva v Moskve je toho ďalším dôsledkom,“ hovorí Mikloš.

Pre Slovensko je členstvo v NATO a v EÚ podľa jeho slov zárukou nezávislosti, slobody a územnej celistvosti. No Fico svojou politikou a aj tou návštevou v Rusku robí zo Slovenska podľa Mikloša nedôveryhodného partnera. „Doslova pácha vlastizradnú politiku v tomto zmysle, ktorá sa prejaví aj v tom, že budeme viac ohrození, lebo Rusko sa netají tým, že jeho nepriateľom nie je len Ukrajina, ale celý západný slobodný svet. Rusko sa tým vôbec netají. Rusko sa netají tým, že chce obnoviť sféry vplyvu Moskvy či Sovietskeho zväzu. Čiže v tomto zmysle nás politika dnešnej vlády už ohrozuje nielen z hľadiska prosperity, z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale aj z hľadiska bezpečnosti. A tie bezpečnostné a ekonomické aspekty sú navzájom prepojené,“ zdôraznil Mikloš.