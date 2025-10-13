Generácia Z opäť mení pravidlá módy: Toto je jesenný „must-have“ doplnok roku 2025, už ovládol sociálne siete

foto: Instagram @beth.sal / @cosylittlereader

Martina Saktorová
Sponzorovaný obsah
Zmestí sa do vrecka a je nielen štýlový, ale aj praktický.

Keď sa povie móda generácie Z, mnohí si hneď predstavia voľné baggy nohavice, odvážne vrstvenie farieb a textúr či návrat k Y2K estetike – štýlu prelomu milénia. Táto generácia sa nebojí kombinovať luxus s fast fashion, vintage s novými kolekciami a ulicu s haute couture. Ich prístup k štýlu je totiž viac než len o tom, čo majú oblečené. Je to vyjadrenie ich identity a postoja k svetu.

Gen Z si potrpí na autenticite, experimentovaní a hravosti. Sú to tí, ktorí vrátili na scénu „tatkovské“ tenisky, spravili z crochet topov a thrift shop nákupov mainstream a dokazujú, že byť „nerdy“ je dnes viac sexy než kedykoľvek predtým. A práve preto nie je prekvapením, že zdanlivo obyčajný predmet – kniha – sa v ich rukách mení na módny statement.

Herec, ktorý spustil novú módnu vlnu

Celý trend odštartoval nenápadne. Austrálsky herec Jacob Elordi, hviezda seriálu Euphoria a filmu Saltburn, bol minulý rok odfotografovaný s knihou trčiacou z vrecka nohavíc. Na prvý pohľad to mohlo pôsobiť komicky, ale internet si tento moment okamžite zamiloval. Fotografie sa stali virálnymi, vznikli desiatky meme stránok a napokon aj trend na TikToku, kde ľudia začali napodobňovať jeho tzv. „book-in-pocket look“.

A práve tam sa to zlomilo. To, čo bolo kedysi považované za čisto praktickú vec (nosiť knihu), sa stalo módnym prejavom. Z knihy sa stala súčasť outfitu – rovnako legitímna ako šál, kabelka či šperky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Chamber of Doubt (@chamberofdoubt)

Jesenný doplnok roku 2025

Na tento trend nadväzuje aj originálna jesenná kampaň Panta Rhei, ktorá prináša jednoduché riešenie: knihy do vrecka. Malé, praktické formáty, ktoré si môžeš zobrať kamkoľvek – do školy, do práce či na kávu. Zmestia sa do vrecka kabáta alebo kabelky a sú ideálnym spoločníkom do pochmúrnych jesenných dní.

Navyše, vďaka ich veľkosti už nemusíš riešiť, že ťa kniha ťaží v taške či kabelke, alebo zaberá priveľa miesta. A to je presne to, čo dnešná generácia ocení: praktickosť spojenú so symbolikou.

Módny doplnok, ktorý ti zlepší náladu

Okrem malých kníh do vrecka prináša Panta Rhei aj originálny doplnok – záložku na retiazke, ktorá umožňuje nosiť knihu ako cross-body kabelku. Tento nápad spája praktickosť s hravou módou: knihu si môžeš zavesiť cez plece a mať ju vždy poruke, zároveň pôsobí ako netradičný, ale štýlový detail outfitu.

Dá sa využiť viacerými spôsobmi: od streetwearového stylingu so širokými baggy džínsami, cez cozy look s trench coatom, až po elegantnejšie kombinácie, kde kniha pôsobí takmer rovnako luxusne ako dizajnérska kabelka. Takto nosia najnovší módny trend tejto jesene slovenskí influenceri:

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Alžbeta Saloňová (@beth.sal)

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Stylemon Fashion Blog (@sty.le.mon)

Prečo Gen Z miluje tento trend?

  • Symbolika: kniha nie je len vec, je to odkaz: „Čítam, myslím, zaujímam sa“.
  • Autenticita: čo bolo kedysi považované za nerdovské, je dnes cool.
  • Praktickosť: krátky formát, ktorý vytiahneš kdekoľvek: v MHD, v kaviarni, počas čakania.
  • Estetika: vyzerá to štýlovo na fotografii a dá sa ľahko zakomponovať do outfitu.

Ako si tento trend osvojiť?

  1. Začni malými formátmi. V Panta Rhei nájdeš špeciálnu ponuku kníh do vrecka, ktoré sú presne na to určené.
  2. Experimentuj s nosením. Niekedy ju nechaj vykúkať z kabáta, inokedy ju nos cross-body na retiazke.
  3. Ukáž, čo čítaš. Vyber si titul, ktorý ťa vystihuje – kniha je totiž aj odkazom o tvojej osobnosti.
  4. Zdieľaj to. Tento trend žije na Instagrame a TikToku. Stačí fotografia alebo video a kniha sa stáva súčasťou tvojho online storytellingu.

Móda generácie Z nám opäť ukazuje, že štýl nie je o pravidlách, ale o kreativite. Či už si fanúšik oversized trendov, alebo minimalizmu, tento doplnok sadne do každého outfitu. A čo je najlepšie – okrem toho, že vyzerá cool, ti spríjemní jeseň a zlepší náladu.

Pridáš sa aj ty k trendu, kde sa kniha stáva tvojím najštýlovejším jesenným doplnkom? Na Instagrame a TikToku Panta Rhei práve prebieha súťaž o dizajnovú záložku, ktorá spraví z knihy kabelku.

Otvoriť galériu (6)
V spolupráci s Panta Rhei

