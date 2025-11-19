Futbalista zo svetoznámeho klubu šíril sexuálne video s maloletými. Dostal podmienku

Nórsky futbalista Andreas Schjelderup, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
SITA
Pôvodný trest 20-dňového väzenia, ktorý prokurátori žiadali, nedostal.

Nórsky futbalista portugalského klubu Benfica Lisabon Andreas Schjelderup bol v Dánsku odsúdený na 14 dní väzenia s podmienečným odkladom výkonu trestu na jeden rok za šírenie videa sexuálneho charakteru s maloletými, informovali nórske médiá.

Schjelderup priznal, že šíril 27-sekundové video na platforme Snapchat. Dánski prokurátori žiadali, aby si 21-ročný hráč odpykal 20 dní vo väzení ako súčasť dohody o priznaní viny, no súd v Kodani mu udelil podmienečný trest a ročnú skúšobnú dobu. „Dostávate žltú kartu,“ povedal sudca Mathias Eike pri čítaní rozsudku.

Z videa si robil žarty, netušil však, že je nelegálne

Incident sa stal pred dvoma rokmi, keď Schjelderup pôsobil v dánskom klube Nordsjaelland. Počas pojednávania priznal, že video šíril v rámci nevydareného žartu so štyrmi priateľmi na Snapchate. Video vymazal krátko po jeho šírení, keď ho priateľ upozornil na jeho nelegálny obsah.

Schjelderup nastúpil za Nórsko v kvalifikačnom zápase na majstrovstvá sveta proti Estónsku 13. novembra, no v nedeľu proti Taliansku sedel na lavičke, keď si Nórsko zabezpečilo postup na svetový šampionát po 28 rokoch. Nórska futbalová asociácia hráčovi neuložila žiadne ďalšie sankcie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac