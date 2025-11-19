Futbalista zo svetoznámeho klubu šíril sexuálne video s maloletými. Dostal podmienku

Nórsky futbalista portugalského klubu Benfica Lisabon Andreas Schjelderup bol v Dánsku odsúdený na 14 dní väzenia s podmienečným odkladom výkonu trestu na jeden rok za šírenie videa sexuálneho charakteru s maloletými, informovali nórske médiá.
Schjelderup priznal, že šíril 27-sekundové video na platforme Snapchat. Dánski prokurátori žiadali, aby si 21-ročný hráč odpykal 20 dní vo väzení ako súčasť dohody o priznaní viny, no súd v Kodani mu udelil podmienečný trest a ročnú skúšobnú dobu. „Dostávate žltú kartu,“ povedal sudca Mathias Eike pri čítaní rozsudku.
Z videa si robil žarty, netušil však, že je nelegálne
Incident sa stal pred dvoma rokmi, keď Schjelderup pôsobil v dánskom klube Nordsjaelland. Počas pojednávania priznal, že video šíril v rámci nevydareného žartu so štyrmi priateľmi na Snapchate. Video vymazal krátko po jeho šírení, keď ho priateľ upozornil na jeho nelegálny obsah.
Schjelderup nastúpil za Nórsko v kvalifikačnom zápase na majstrovstvá sveta proti Estónsku 13. novembra, no v nedeľu proti Taliansku sedel na lavičke, keď si Nórsko zabezpečilo postup na svetový šampionát po 28 rokoch. Nórska futbalová asociácia hráčovi neuložila žiadne ďalšie sankcie.
