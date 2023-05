Funkcia, ktorú ocení každý majiteľ iPhone: Vďaka tomuto triku si môžete vybrať fotky, ktoré sa vám už nikdy nezobrazia

Majitelia telefónov od Apple by mali v tejto chvíli spozornieť, pretože práve tento šikovný trik im môže uľahčiť každodenné používanie svojich mobilov bez rizika toho, aby zbytočne riskovali zhoršenie nálady, píše LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa portálu ZDnet sa na svete každú minútu predá viac ako 35-tisíc mobilných telefónov od spoločnosti Apple. Možno jeden z modelov vlastníte aj vy a zamýšľate sa nad všetkými možnými funkciami, respektíve možnosťami, ktoré tieto produkty ponúkajú.

V poslednej dobe sa na sociálnych sieťach rozmohli tvorcovia obsahu, ktorí poukazujú na rôzne skryté či menej známe funkcie, ktoré dokážu majiteľom iPhonu pomôcť v každodennom používaní či rôznych lifehackoch. Jednou z nich je určite aj ovládanie funkcie fotografických spomienok, ktoré vám váš telefón ponúka každý deň.

Ak tú osobu nechcete vidieť, nie je problém

Väčšina ľudí si v modernej dobe nedáva pozor na počet fotografií v telefóne a ešte menšia časť si ich na pravidelnej báze premazáva či odkladá na Cloud. Zábery, mnohokrát také, ktoré by ste už najradšej nevideli, sa tak môžu kedykoľvek objaviť priamo na vašej obrazovke a to aj v tú najmenej vhodnú chvíľu.

Či už ide o bývalého partnera/partnerku, kolegov, kvôli ktorým ste odišli z práce či udalosti, ktoré vám neprinášajú do života radosť. Všetky tieto fotky, ktoré stále kolujú vašou telefónnou pamäťou, si môžete nechať v albume, no zároveň sa dá zaručiť to, že vám nevybehnú vo forme spomienky.

Postup je naozaj jednoduchý: otvorte si aplikáciu Fotografie

prejdite dole, kde nájdete „Ľudia a miesta“

zvoľte osobu, ktorej fotky nechcete v spomienkach

v pravom hornom rohu kliknite tri bodky

v dolnej časti zvoľte „Túto osobu vyberať menej často“

následne vyberte, či chcete vyberať len „menej často“ alebo „nevyberať vôbec“

Aj keď existuje ešte jedna možnosť, a síce, že si všetky fotky s nežiadúcou osobou môžete nadobro vymazať z mobilu. Výber je len na vás, pričom tento trik môže určite pomôcť vo viacerých prípadoch.