FPU môže mať vážny problém: Jedna z členiek Rady mohla byť menovaná protizákonne, jej životopis nie je k dispozícii

Zástupca platformy Otvorená kultúra! (OK!) Michal Lipták podal na Generálnu prokuratúru SR podnet o zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Týka sa vymenovania Adriany Tomičovej za členku Rady Fondy na podporu umenia.

Článok pokračuje pod videom ↓

OK! o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy.

Životopis zmizol

„Táto členka Rady totiž doteraz nepreukázala, že má zákonom stanovenú odbornú prax päť rokov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na to, aby mohla byť členkou Rady. Po zverejnení kritického stanoviska folklórneho súboru Šarišan, ktorý sa verejne dištancoval od spolupráce s Tomičovou, požiadala táto členka Rady o stiahnutie svojho CV zo stránky FPU,“ tvrdí platforma.

Dodáva, že Šimkovičovej rezort odmieta Tomičovej životopis zverejniť, a to napriek niekoľkým žiadostiam podľa infozákona. Podľa OK! je „vysoko pravdepodobné, že prípad Adriany Tomičovej je rovnaký ako Petra Grutku“, na ktorého už bol podaný podnet skôr.

„Ak sa preukáže, že pani Adriana Tomičová, prípadne ďalší členovia a členky, pôsobia v Rade FPU protizákonne, všetky rozhodnutia, ktoré Rada vykoná, môžu byť spätne napadnuté formou žalôb na fond. Prítomnosť Adriany Tomičovej v Rade fondu tak môže byť závažným ohrozením kredibility rozhodnutí fondu a jeho fungovania.“

Zmena štatútu FPU

OK! tiež vyzvala všetkých členov Rady FPU, aby sa zdržali hlasovania o novom štatúte FPU, o ktorom sa má rozhodnúť v stredu 19. februára. Podľa platformy by tak mali urobiť až do preukázania zákonom stanovenej odbornej praxe všetkých členov Rady.

„Taktiež žiadame, aby Rada fondu pri rozhodovaní o pridelení dotácií nezasahovala do rozhodnutí odborných komisií. Ak Rada zasiahne do týchto rozhodnutí a spätne sa preukáže, že v Rade boli niektorí jej členovia protizákonne, tieto rozhodnutia budú napadnuteľné na súde,“ dodáva platforma.

Pred sídlom FPU sa zajtra o 12:30 uskutoční piaty protest kultúrnej obce.

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávny fond, ktorý rozdeľuje verejné financie pre kultúrne inštitúcie a projekty naprieč celým Slovenskom. Pomáha fungovať galériám, knižniciam, múzeám, ale aj kultúrnym centrám alebo festivalom. Jeho činnosť je však podľa niektorých hlasov z oblasti umenia a kultúry ochromená.

Dôvodom má byť novela zákona o FPU, ktorá bola prijatá pod vedením MK SR. Tou bola odňatá rozhodovacia právomoc odborným komisiám a daná rúk trinásťčlennej rade, z ktorej sedem ľudí je nominovaných rezortom kultúry.