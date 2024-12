Exkluzívne: Šimkovičovej nominanti môžu ochromiť FPU. Na stole má byť kontroverzný dokument, tvrdí zdroj z kultúry

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávny fond, ktorý rozdeľuje verejné financie pre kultúrne inštitúcie a projekty naprieč celým Slovenskom. Pomáha fungovať galériám, knižniciam, múzeám, ale aj kultúrnym centrám alebo festivalom. Jeho činnosť je však ochromená, pod vedením Ministerstva kultúry SR (MK SR) bola prijatá novela zákona o FPU. Tá odňala rozhodovaciu právomoc odborným komisiám a dala ju do rúk trinásťčlennej rade, z ktorej sedem ľudí je nominovaných rezortom kultúry. Podľa našich informácií sa Rada FPU chystá prijať dokument, ktorý by podľa zdroja znamenal úplný rozpad fondu.

Vo fungovaní FPU má dôjsť k zmenám. Ako pre portál interez uviedol zdroj z prostredia kultúry, znamenalo by to úplne ochromenie inštitúcie. Redakcia meno zdroja pozná, želá si však zostať v anonymite. V článku ho budeme citovať ako Milana.

O tom, že má Rada FPU prijať „nezvratné deštrukčné zmeny štatútu“ informovala aj platforma Otvorená kultúra! (OK!). Informáciu potvrdil aj ďalší zdroj z prostredia Kultúrneho štrajku.

Štatút FPU vysvetľuje dokument, ktorým sa určujú funkcia a činnosť fondu. Orgánmi fondu sú rada, dozorná komisia a riaditeľ/riaditeľka.

Fond môže skolabovať

Rada FPU, ktorej väčšinu tvoria nominanti rezortu kultúry, mala vypracovať dokument nového znenia štatútu FPU. To by však pre ďalšie fungovanie fondu predstavovalo obrovské problémy.

„Štatút zasahuje do celého fungovania fondu, od kompetencií riaditeľa, komisií až po dozornú komisiu. Tá je tiež zaplnená nominantmi MK SR,“ hovorí Milan a dodáva, že súčasťou zmeny má byť aj nový návrh štruktúry podpory FPU. „Ide o celkovú štruktúru programov a podprogramov, ktorým fond poskytuje dotácie,“ vysvetľuje.

Programy, ktorými sa FPU zaoberá sú napríklad verejné umelecké aktivity vysokých škôl, výskum a vzdelávacie aktivity alebo podujatia, kultúrne centrá a časopisy.

„Zmenou štatútu FPU by bola štruktúra podpory výrazne zoštíhlená, a to natoľko, že by sa financie rozdeľovali už len podľa jednotlivých oblastí – hudba, divadlo, tanec a podobne. O podporu by prišli menšie projekty, ale aj kultúrne centrá, múzeá, galérie, knižnice, festivaly alebo prehliadky,“ pokračuje v objasňovaní situácie.

Tieto zmeny, ktoré by schválením nadobudli okamžitú platnosť, by boli nevykonateľné a pre kanceláriu FPU by znamenali úplne ochromenie. „Už teraz je situácia neúnosná. Keď sa v strede bežiacich výziev celý systém zmení, fond skolabuje,“ myslí si Milan.

Zmeny, ktoré mala Rada FPU pripraviť, by mali byť prerokovávané a prijaté na stredajšom zasadnutí. Ak by k jeho schváleniu neprišlo na zajtrajšom zasadnutí, dokument bude s veľkou pravdepodobnosťou prijatý v januári 2025.

To sa má konať o 14:00. O 13:30 sa pred FPU koná protestné zhromaždenie na ochranu FPU.

Interez kontaktoval aj samotný Fond na podporu umenia a ministerstvo kultúry. Článok budeme aktualizovať o stanoviská.