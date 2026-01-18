Fotka s Trumpom mala prednosť pred Slovenskom: KDH viní Fica z politickej hry a prichádza s vážnym obvinením

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
KDH nerozumie načasovaniu podpisu dohody s USA.

Opozičné hnutie KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky prišlo až teraz. Upozorňuje, že zmluva mala byť „vyštrnganá“ už v júli. Poukazuje na to, že Slovensko tak stratilo pol roka.

Vyplýva to z vyjadrenia kresťanských demokratov na sociálnej sieti. „Premiér Robert Fico (Smer-SD) podpísal s USA medzištátnu zmluvu o spolupráci v jadrovej oblasti, ktorá je nevyhnutným predpokladom na prípravu zmluvy na realizáciu projektu výstavby novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice. Pre energetickú bezpečnosť Slovenska je to veľmi dobrá správa, ale prečo je zmluva podpísaná až teraz, keď podľa slov ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) bola zmluva ‚vyštrnganá‘ už v júli 2025?“ spýtali sa.

KDH kritizuje Ficovu motiváciu a varuje pred následkami

KDH mieni, že Fico chcel mať fotku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a zmluvu si vzal za rukojemníka.

„Vo svete energetiky sa však práve rozpútava krutý boj o termíny výroby kľúčových komponentov, ako sú tlakové nádoby reaktorov, parogenerátory či turbíny, kde sa hrá doslova o každý deň. Márnivosťou Roberta Fica Slovensko práve stratilo pol roka. Pre ambiciózny termín spustenia elektrárne v roku 2040 to môže byť fatálne zdržanie a Slovensko po predpokladanom odstavení elektrárne Bohunice V2 môže prísť o energetickú sebestačnosť,“ dodalo.

Kritika zaznela aj zo strany Veroniky Remišovej

Premiéra v tejto súvislosti kritizovala aj opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Vyčítala mu, že rokovania s Trumpom viedol v čase, keď Trump hrozí uvalením ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho zámer s Grónskom.

„Väčší dôkaz o Ficovej strate súdnosti v zahraničnej politike ani nemohol prísť. S Donaldom Trumpom sa fotí práve vo chvíli, keď on vyhlasuje colnú vojnu proti našim kľúčovým partnerom v Európskej únii s cieľom ulúpiť Grónsko. Tento konflikt pritom priamo ohrozí aj slovenský priemysel a pracovné miesta, pričom náš kvázisuverén na všetky štyri svetové strany sa pred Trumpom zjavne nezmohol ani na náznak obrany našich záujmov,“ okomentovala.

Nový jadrový zdroj má vzniknúť v Jaslovských Bohuniciach

Minister energetiky USA Christopher A. Wright a slovenský premiér Fico podpísali v piatok (16. 1.) medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska. Fico mieni, že Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny.

Foto: SITA/AP

Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 megawattov na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

