Finančná správa zlikviduje 980-tisíc fliaš nezdaneného alkoholu. Škoda je milión eur

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Klaudia Oselská
TASR
Na likvidáciu pôjde lieh v objeme viac ako 176-tisíc litrov.

Príslušníci finančnej správy (FS) v piatok od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. V najbližších dňoch budú likvidovať lieh, ktorý prepadol v prospech štátu. Škoda, ktorá vznikla štátu na spotrebnej dani je správcom dane vyčíslená na jeden milión eur. Alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní. Informoval hovorca Finančného riaditeľstva (FR) SR Daniel Kováč.

Spresnil, že bývalé vedenie FS v danom prípade nekonalo a procesy smerujúce k likvidácii tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia FS zámerne zdržiavané.

Alkohol bude zlikvidovaný

Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 rozbehlo podľa Kováča realizáciu krokov na likvidáciu zadržaného liehu. Dnes sú ukončené a alkohol môže byť zlikvidovaný.

Ilustračná foto: Unsplash

Na likvidáciu tak podľa hovorcu pôjde lieh v objeme viac ako 176-tisíc litrov v 980-tisíc kusoch spotrebiteľského balenia, tiež medziprodukt v objeme 32-tisíc litrov v IBC nádržiach, ako aj maceráty, arómy a extrakty v objeme 65-tisíc kg a 1 039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch.

Kováč dodal, že škoda spôsobená štátu, ktorý musí platiť likvidáciu, je na úrovni 184-tisíc eur. Finančná správa podnikla právne kroky, pretože má podozrenie na úmyselné nekonanie zo strany bývalého vedenia finančnej správy.

