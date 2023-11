Finančná správa chce s tebou bojovať proti podvodom: Nových ľudí do tímu láka akčným videom. Zarobiť si môžete aj 3 000 eur

Ak hľadáte novú prácu alebo chcete v živote zmenu, jednou z možností je zamestnať sa vo Finančnej správe. Tá budúcich zamestnancov láka aj pomocou akčného videa.

Finančná správa sa priebežne snaží napĺňať svoje rady, už párkrát sme vás informovali, že má viacero voľných pozícií. To je stále aktuálne a najnovšie sa snaží potenciálnych zamestnancov zaujať aj videom, v ktorom môžete nazrieť, ako to funguje v jej útrobách.

„Chcete vedieť, aké je to pracovať vo finančnej správe? Pozrite si naše nové video, v ktorom uvidíte, ako vedia naše zložky spolupracovať pri odhaľovaní daňových a colných podvodov,“ píše Finančná správa na facebooku, a priložila aj spomínané video:

Či už vás zaujalo video, alebo by ste to chceli skúsiť, príležitostí je viacero. Finančná správa hľadá nových ľudí na viacero nových pozícií vo všetkých krajoch Slovenska. Napríklad v Bratislavskom sa snaží obsadiť pozíciu „hlavný IT architekt“, ktorému sľubuje až 3 000 eur, všetky podmienky nájdete TU.