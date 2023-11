Vodiči netušia, čo znamená cikcak čiara: Mali by ste vedieť, že na Slovensku má iný význam než u našich susedov

Pri jazde automobilom by sme nemali zabúdať dodržiavať platné predpisy. Okrem pokuty totiž hrozí, že ich nerešpektovaním môžeme ohroziť seba či ďalších účastníkov premávky. Narazili ste už na takzvanú cikcak čiaru? Bratislava – hlavné mesto SR na Facebooku vysvetľuje, čo by ste o nej mali vedieť. Zaujímavosťou je aj to, že jej význam, ktorý poznáme u nás, nie je všade rovnaký.

„Cikcak čiara je vodorovným dopravným značením, ktoré je dôležitou súčasťou nových zón PAAS. Označuje úsek, na ktorom je síce zakázané parkovať, je tu ale povolené krátkodobé zastavenie,“ píše sa na sociálnej sieti. Zároveň neslúži len napríklad pre vodičov taxislužieb, ale pre všetkých.

Môžete na nej zastaviť aj vy. Má to však svoje pravidlá

Jej účelom je možnosť krátko zastaviť, aby nastúpili deti, kvôli vyloženiu batožiny alebo jednoducho, aby ste niekomu mohli podať, čo potrebujete.

„Na cikcak čiare ale nemôžete stáť dlhšie, ako na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie osôb, alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,“ spomína profil. To znamená, že je tu zakázané parkovať, odstaviť vozidlo, kým pôjdete na nákup alebo kávu.

Iný kraj, iný mrav

Čo by ste však mali vedieť, je to, že kým cikcak čiara znamená v Bratislave jedno, u našich českých susedov už niečo iné. Český portál Autosalon vysvetľuje, že biela sa tu dá prirovnať ku značke, ktorá symbolizuje nebezpečenstvo. Žltá zas miesto, kde sa nesmie stáť.

Web spomína, že vodiči strácajú prehľad o týchto dopravných značeniach, čo má za následok, že niektorí dokonca cikcak čiary obchádzajú, čo môže byť nebezpečné.

Takže, ak náhodou narazíte na cikcak čiary v Bratislave, majte na pamäti to, že znamenajú niečo iné, ako napríklad tieto vyššie spomínané. Nemusíte sa im teda oblúkom vyhýbať, práve naopak. Môžu vám byť nápomocné.

Hlavné mesto spomína, že ak vo svojom okolí vidíte miesto ako stvorené pre cikcak čiaru, vyplňte kontaktný formulár na paas.sk/formular.