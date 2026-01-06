Filmový svet je v smútku: Po ťažkej chorobe zomrel významný maďarský režisér

Vo veku 70 rokov v utorok zomrel maďarský režisér Béla Tarr. Známy je najmä svojou snímkou Satanské tango z roku 1994, ktorá je nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy laureáta Nobelovej ceny za literatúru Lászlóa Krasznahorkaia. TASR o tom píše podľa agentúry MTI a AFP.
O Tarrovom úmrtí po dlhej a ťažkej chorobe informoval jeho kolega z filmovej branže Bence Fliegauf a potvrdila ho aj Maďarská asociácia filmárov. Tarr sa narodil v roku 1955 v Pécsi.
V roku 1977 vyšiel jeho režisérsky debut Rodinné ohnisko. Jeho snímka Zatratenie (1988) bola prvým maďarským filmom, ktorý mal premiéru na Medzinárodnom berlínskom filmovom festivale. Posledným Tarrovým filmom je Turínsky kôň z roku 2011, za ktorý získal na Berlinale Strieborného medveďa.
