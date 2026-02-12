Filip Tůma o osudovom momente z detstva: Stretnutie s legendami mu pred rokmi navždy zmenilo život

K divadlu sa dostal veľmi skoro a od tej chvíle ho už nikdy neopustil. Herec Filip Tůma dnes hovorí o javisku ako o magickom priestore, ktorý mu dal smer aj istotu.
Už v detstve zažil blízkosť veľkých osobností slovenskej kultúry, čo zásadne ovplyvnilo jeho ďalšie rozhodovanie. Ako pre magazín Báječná žena prezradil herec Filip Tůma, ktorý momentálne účinkuje v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu Antona Holubca, práve prvé stretnutia s divadlom v ňom prebudili hlboký vzťah k herectvu a emócii z kontaktu s publikom.
Magické začiatky na javisku
„Keď som bol šiestak na základnej, tak som hral s pánom Lasicom a Satinským v predstavení To je ono. Čiže veľmi skoro som sa stretol s javiskom a atmosférou v divadle,“ vyjadril sa Filip. Spomienka na prvé stretnutie s divadelným svetom je pre Filipa Tůmu dodnes mimoriadne silná a formujúca.
„Oni dvaja ma úplne očarili, myslím si, že sú nenahraditeľní. Aj vďaka nim sa pre mňa divadlo stalo magickým miestom,“ prezradil Tůma.Práve tento raný umelecký zážitok sa stal základom jeho ďalšej cesty. Ako dodal, kontakt s publikom vníma dodnes ako jedinečný zdroj energie: „Je to nádherná emócia, keď prídu diváci a vy ich môžete zabaviť a odchádzajú odreagovaní, spokojní… Baví ma to.“
Podpora rodiny potom len spečatila rozhodnutie, ktorého sa už nikdy nevzdal. „Rodina ma v tom potom podporovala a ja som už nikdy nezmenil názor,“ uzavrel.
