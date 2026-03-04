Fico zaradil spiatočku: Vláda zruší problémový zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov

Foto: SITA - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
Po stredajšom rokovaní to uviedol predseda vlády.

Koalícia sa dohodla na zrušení zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Premiér spresnil, že k zrušeniu by malo dôjsť na marcovom rokovaní Národnej rady SR. „My si za týmto zákonom, ktorý sme prijali v závere minulého roka, stojíme, no musíme rešpektovať rozhodnutie ÚS,“ upozornil Fico. Výsledkom súčasného stavu je podľa neho „legislatívna mŕtvola“, ktorá komplikuje situáciu.

Kritika zo všetkých strán

„Preto sme sa rozhodli že tento zákon z decembra zrušíme, aby sme si vyčistili stôl a mohli sa sústrediť na to, čo je dôležité,“ uviedol premiér aj s ohľadom na rokovanie s Európskou komisiou a čerpanie prostriedkov z plánu plánu obnovy. „Zákon zrušíme a potom sa budeme baviť, ako to celé nastavíme,“ dodal Fico.

Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Prezident SR Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. ÚS ešte pred tým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.

