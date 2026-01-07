Fico: Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Len to predlžuje utrpenie

Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebude podieľať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Akékoľvek vojnové pôžičky podľa jeho slov slúžia len na predlžovanie utrpenia, čo je v príkrom rozpore s mierovou politikou súčasnej vlády. Ako uviedol premiér, pred plánmi tzv. koalície ochotných zásadne uprednostňuje bilaterálnu, vzájomne výhodnú spoluprácu s Ukrajinou na báze spoločných rokovaní vlád. TASR o tom informovali z Úradu vlády SR.
Ostatné udalosti podľa premiéra veľmi jasne podčiarkujú zásadné rozdiely v zahraničnej politike súčasnej vlády a tej, o ktorú sa snaží opozícia. „Po tom, ako som dostal pozvanie do USA na stretnutie s prezidentom Donaldom Trumpom, ma opozícia obvinila, že som si pozvanie vybavil, a teraz ma žiada, aby som návštevu odmietol. Druhým dychom ma opozícia kritizuje, že som nešiel do Paríža na stretnutie tzv. koalície ochotných pomáhať Ukrajine až do jej samotného konca,“ podotkol.
Nepošleme ani vojakov
Myslí si, že v prípade vlády zloženej zo súčasnej opozície by vláda „slúžila“ Bruselu a na suverénnu zahraničnú politik SR možno zabudnúť. Zásadné rozdiely podľa jeho slov možno vidieť na prístupe k dianiu na Ukrajine. „Ak včera skupina krajín, ale napríklad bez Talianska či Českej republiky a ďalších, chcela poslať na územie Ukrajiny svojich vojakov, Slovensko im v tom nemôže zabrániť. Znova však dôrazne tisíckrát opakujem, že počas fungovania mojej vlády neodíde na územie Ukrajiny žiadny slovenský vojak ako súčasť multinárodných vojenských síl,“ vyhlásil Fico.
Rovnako podotkol, že SR nemôže zabrániť koalícii ochotných poskytnúť ďalšiu vojnovú pôžičku, no nebude sa na tom zúčastňovať. „Ak sa skupina ochotných krajín dohodne, že bude ďalej posielať zadarmo zbrane na Ukrajinu, nevieme ich zastaviť,“ dodal premiér a odmietol aj darovanie zbraní.
Ako predseda vlády si vie predstaviť účasť Slovenska ako ukrajinského suseda na monitorovaní mierovej dohody alebo prímeria. Pred plánmi tzv. koalície ochotných uprednostňuje bilaterálnu vzájomne výhodnú spoluprácu s Ukrajinou na báze spoločných rokovaní vlád. „Cieľom je civilná spolupráca, energetické a dopravné prepojenia, pomoc s elektrinou či plynom a humanitárna pomoc, napríklad odmínovacie stroje,“ spresnil premiér.
Zdôraznil, že dlhodobo prezentuje iný názor na vojnu na Ukrajine ako Nemecko či Veľká Británia. „Ich stratégii neverím, je nesprávna, vedie len k ďalšiemu a ďalšiemu krviprelievaniu a je naivná, ak očakáva totálne oslabenie Ruskej federácie. A sila súčasnej vlády je v tom, že vyslovuje slobodne svoj vlastný názor. Nepodľahli sme nebezpečnej bruselskej politike jediného povinného názoru, ktorá zabíja demokraciu v nevídanom rozsahu,“ skonštatoval Fico.
