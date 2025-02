Fico sa stretnutím s Putinom sabotáže nedopustil: Prokuratúra zamietla trestné oznámenie na premiéra

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zamietla trestné oznámenie podané na premiéra Roberta Fica v súvislosti s jeho stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Oznámenie podalo združenie Mier Ukrajine spolu s jedným občanom, pričom tvrdili, že sa Fico mohol dopustiť sabotáže. Ako informuje Denník N, prokurátor podanie vyhodnotil ako neopodstatnené a označil ho za pokus vtiahnuť prokuratúru do politického boja.

Politické výklady nie sú dôvodom na trestné stíhanie

Rozhodnutie zamietnuť trestné oznámenie padlo ešte koncom januára a vydal ho prokurátor Aurel Pardubský. Pri vyšetrovaní vychádzal z verejne dostupných informácií, pričom premiéra osobne nepredvolal. Podľa jeho stanoviska podanie nemalo žiadnu trestnoprávnu relevanciu a bolo založené výlučne na politickej interpretácii.

„Zaťahovanie prokuratúry do politického boja a domáhanie sa mimotrestnoprávnych záverov a hodnotení nie je akceptovateľné,“ uviedol prokurátor vo svojom rozhodnutí.

Zatykač na Putina nezohráva úlohu

Z výpovedí priamych účastníkov stretnutia vyplynulo, že diskusia sa týkala zabezpečenia dodávok plynu z Ruska. Nič podľa prokuratúry nenaznačuje, že by Fico s Putinom uzavreli akýkoľvek právne záväzný dokument či dohodu. Podľa prokurátora tiež nie je rozhodujúce, či cesta do Moskvy mala pracovný alebo súkromný charakter, ani spôsob, akým sa Fico do Ruska dopravil.

V rozhodnutí sa uvádza, že na závere o neexistencii trestného činu nič nemení ani fakt, že Medzinárodný trestný súd vydal v roku 2023 zatykač na Putina, ani skutočnosť, že Rusko považuje Slovensko za nepriateľský štát. „Skutok sa nestáva trestným činom len preto, že ho za taký považuje oznamovateľ,“ zdôraznil prokurátor. Voči uzneseniu je možné podať sťažnosť.