Štát prezradil, ako bude fungovať predaj dlhopisov: Vieme, koľko na nich môžu ľudia zarobiť

Štát začne 3. marca predávať dlhopisy pre občanov, ktoré majú za cieľ aj diverzifikovať štátny dlh. „Prinášame dlhopisy pre ľudí, záväzok sme potvrdili ešte v októbri minulého roka,“ povedal v pondelok na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický.

Článok pokračuje pod videom ↓

Celkový objem dlhopisov bude 400 miliónov eur, pričom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pripravila dve emisie – Investor a Patriot, každú v hodnote 200 miliónov eur. Nominálna hodnota cenného papiera je tisíc eur a jeho násobky, s dobou splatnosti dva a štyri roky.

Oslobodenie od daní

Predaj potrvá do konca marca alebo do vypredania emisií. Dlhopisy sú podľa Kamenického atraktívne aj vďaka tomu, že sú oslobodené od daní a odvodov a neobsahujú poplatky, okrem sekundárneho predaja. Investor bude mať ročný výnos 3 % a Patriot 3,3 %. Riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniel Bytčánek vysvetlil, že názvy dlhopisov zvolili pre lepšiu orientáciu pre ľudí. Inak to zvyčajne nerobievajú.

Investorom sa môže stať každý, kto má ušetrené a nezainvestované nejaké prostriedky, ideálne podľa Bytčánka od 4 – 5 tisíc eur. Ide podľa jeho slov o podporu krajiny, v ktorej občan žije a býva.V prípade veľkého záujmu je možné zvýšiť emisiu o dodatočných 100 miliónov eur. Tým by predaj mohol dosiahnuť 500 miliónov eur. Dlhopisy budú dostupné prostredníctvom piatich bánk, a to v ČSOB, Slovenskej sporiteľni, Tatra banka, UniCredit Bank a VÚB banke.