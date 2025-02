Fico rečnil vo Washingtone: Rusko malo vraj na vojnu vážne bezpečnostné dôvody. Za jeho výroky mu tlieskali

Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú „proti prúdu“ sú odsúvaní na okraj a trestaní, slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol vo svojom piatkovom prejave na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone.

Fico zároveň zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Môj priateľ, maďarský premiér Viktor Orban, sa nedávno sťažoval, samozrejme s úsmevom na tvári, že sa roky snažil nastaviť zrkadlo EÚ a tento proces bol extrémne zdĺhavý. A potom prišiel Donald Trump a podarilo sa mu to dokázať v priebehu niekoľkých dní,“ Fico vyhlásil vo svojom prejave.

Podľa Fica nikto nespochybňuje, že ruská invázia na Ukrajinu bola porušením medzinárodného práva. Dodal však, že Rusko na ňu malo „vážne bezpečnostné dôvody“, nakoľko Západ Moskvu dlhodobo „zavádzal“ v otázke rozširovania NATO. Ukrajina sa podľa neho stala obeťou zlej geopolitickej stratégie Západu, ktorej cieľom je politicky a ekonomicky oslabiť Rusko. Zopakoval, že politika „neobmedzenej vojenskej, finančnej a politickej podpory“ pre Ukrajinu, v kombinácii so sankciami voči Rusku, sa zjavne minula účinkom.

Prime Minister @RobertFicoSVK of Slovakia: “The energy and determination with which Donald Trump has entered into the peace process in Ukraine is admirable. He has many supporters in Europe for spreading the truth…and if there is one thing Europe needs today, it is the truth.”⁩ pic.twitter.com/3ifv8xKnJY

— CPAC (@CPAC) February 21, 2025