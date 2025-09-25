Vieme prečo Slovensko pôvodne údajne nebolo pozvané na rokovanie o „múre proti dronom“. Prezradil to opozičný poslanec

Jednou z hlavným tém posledných dní boli ruské drony či stíhačky vo vzdušných priestoroch krajín NATO, na čo sa Aliancia rozhodla reagovať akousi protidronovou bariérou.
Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie (EK) sa pôvodne zhodli, že budú v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Na rokovanie boli pozvaní všetci okrem Slovenska a Maďarska, ktorých sa však tento problém tiež priamo týka.
Neprejavili sme záujem
Napokon sa všetko zmenilo, keď premiér Robert Fico po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády naznačil, že Slovensko sa zapojí do rokovaní o budovaní európskej protidronovej obrany. Podrobnosti zatiaľ neuviedol, no potvrdil, že diskusie sa uskutočnia už tento piatok. „Na rokovanie pôjdu príslušní ministri. Stretnú sa, porozprávajú a môžete pokojne spávať,“ odkázal verejnosti Fico.
Verejnosť sa následne začala pýtať na dôvody, prečo nás spojenci pôvodne nepozvali. Odpoveď priniesol opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek. „Slovensko neprejavilo záujem,“ povedal politik pre TA3 s tým, že sa pýtal priamo komisára zodpovedného za obranu v Európe Andriusa Kubiliusa. „Toto je horšie ako náš pôvodný predpoklad, ktorý bol, že Ficovi jednoducho nedôverujú,“ dodal.
