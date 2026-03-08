Fico je pripravený prevziať štafetu po Maďarsku: Ak to bude potrebné, zablokuje pôžičku pre Ukrajinu

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa v utorok (10. 3.) stretne v Paríži s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Chce jej tlmočiť stanoviská k téme dodávky ropy cez územie Ukrajiny. Opätovne bude apelovať na to, aby EK prinútila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil návštevu miesta, kde má byť poškodený ropovod Družba. Bude tiež tlmočiť, že SR je v prípade potreby pripravená prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra vo videu na sociálnej sieti.
„Dodávky ropy cez územie Ukrajiny sú pre nás životne dôležité. Je však zjavné, že ukrajinský prezident nemieni v nich pokračovať, čo bude pre nás znamenať obrovské straty, tak na cene komodity, ako aj na prepravných poplatkoch. Inak treba pripomenúť, že rafinéria Slovnaft začala čerpať ropu zo štátnych hmotných rezerv v rámci vyhláseného stavu ropnej núdze. V utorok ráno sa k tejto téme stretnem v Paríži s predsedníčkou EK a postavím jej jednoduchú otázku – Dokedy bude EK uprednostňovať záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu EÚ pred životne dôležitými národno-štátnymi záležitosťami Slovenska a Maďarska ako členských krajín EÚ,“ vyhlásil.
Slovenský predseda vlády bude na stretnutí opätovne apelovať na návštevu miesta poškodenia ropovodu Družba. „Naše informácie a satelitné snímky potvrdzujú, že ropovodu nič nie je. Ak budeme otáľať, vôbec nepochybujem o tom, že ukrajinský prezident je schopný ropovod zničiť,“ okomentoval. V prípade potvrdenia poškodenia je ochotný ponúknuť aj slovenské opravárenské kapacity.
90-miliardová vojenská pôžička
Fico bude tiež tlmočiť, že SR je pripravená prevziať štafetu po Maďarsku pri blokovaní pôžičky EÚ pre Ukrajinu, ak bude treba. „Nateraz je 90-miliardová vojenská pôžička pre Ukrajinu efektívne zablokovaná. Nie som však naivný. Ukrajinský prezident najnovšie hovorí o obnovení dodávok o mesiac či mesiac a pol, teda po voľbách v Maďarsku, kde sa spolieha na víťazstvo opozície. Potom už nebude žiadna šanca na ropu z východu, ibaže by maďarskú štafetu prevzal niekto iný,“ povedal s tým, že blokovanie pôžičky je legitímny nástroj, ako dosiahnuť obnovenie dodávok ropy.
Premiér verí, že na stretnutí dôjde k diskusii o tom, aké opatrenia Komisia navrhne, aby došlo k zníženiu cien elektriny v EÚ. „Je len na nás v Únii, aké budeme mať ceny elektriny, či budú zaťažené nezmyselnými klimatickými cieľmi alebo racionálne, umožňujúce energeticky náročnému európskemu priemyslu prežiť a byť konkurencieschopným s Čínou, Indiou či Spojenými štátmi, kde sú ceny násobne nižšie,“ podotkol.
Obnovenie výroby primárneho hliníka
Zopakoval, že vláda urobí všetko pre obnovenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom. Tvrdí, že tá musela byť zastavená pre „šialené“ ceny elektriny a nezáujem bývalých vlád. „V pondelok sme na úrade vlády mali ďalšie koordinačné stretnutie, pripravujeme finančne náročné opatrenia. Nateraz sa sústreďujeme len na to, čo môžeme urobiť sami. A pritom by úplne stačilo, keby sa členské štáty EÚ dohodli na novej tvorbe prijateľnej ceny elektrickej energie. Je to vcelku jednoduché, len neviem, či zase nevyhrá záujem špekulantov s emisnými povolenkami pred životne dôležitými záujmami členských krajín EÚ,“ povedal.
Avizoval, že témy cien elektriny a „vydierania ukrajinského prezidenta“ otvorí aj na jadrovom fóre v Paríži. „Dúfam, že tieto témy budú aktuálne aj na večeri francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so zúčastnenými premiérmi a hlavami štátov,“ podotkol Fico.
