Fico ide do Bruselu: Podpora Ukrajiny má mať hranice, odmietol spoločný európsky postup v otázke vojny

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Fico vysvetľuje, prečo povie v Bruseli nie.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. Vyhlásil to na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa koná 18. a 19. decembra.

Nezahlasuje podľa svojich slov ani za jeden cent, ktorý by mal ísť na podporu Ukrajiny. „Principiálne odmietam podporiť zajtra čokoľvek, čo by viedlo k peniazom na vojnu,“ skonštatoval Fico s tým, že nepodporí využitie zmrazených aktív, ak by mali viesť k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. „Ak to má byť súčasťou mierovej dohody, prečo to ideme hodiť na zbrane?“ pýtal sa s tým, že by podporil využitie zmrazených aktív na dohodu o obnove Ukrajiny.

Slovensko ponúka bilaterálnu pomoc

Slovensko je podľa Fica pripravené pomôcť Ukrajine na bilaterálnej báze. „Sme im pripravení pomôcť pri odmíňovaní, pri iných oblastiach,“ dodal s tým, že je pripravený na ďalšie rokovania Ukrajiny a Slovenska. „Budeme sa správať ako solidárny hráč na bilaterálnej báze,“ povedal Fico s tým, že dávať peniaze na vojnu na Ukrajine znamená predlžovať ju.

Premiér vyhlásil, že Európska únia nemá riešenie tohto konfliktu. Ak nejaká krajina chce, môže podľa Fica poskytovať peniaze Ukrajine na vojnu. „Ale nemôže tu byť nejaký európsky plán na pokračovanie vojny,“ skonštatoval.

