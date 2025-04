Fico a Saková o plyne: Správy o vyšších cenách energií sú strašenie. Vláda obyvateľov nikdy nenechala v štichu

Od apríla sa dovoz ruského plynu pre SPP niekoľkonásobne zvýši, čo pre slovenských zákazníkov SPP zabezpečí dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Dôvodom je, že aktuálne Slovenskému SPP ďalšiu časť kapacity na južnej trase uvoľnilo Maďarsko.

Už dnes sme vás informovali, že faktúry za plyn môžu byť v budúcom roku u niektorých až o stovky eur vyššie. Tento rok stojí plyn 25 eur za megawatthodinu, no v tom budúcom by mohli Slováci na faktúrach vidieť výrazne vyššiu sumu ako v súčasnosti.

Na dnešnom brífingu o aktuálnej situácii s plynom informoval premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Premiér považuje za úspech, že matka SPP sa dostala do 100 % vlastníctva Slovenskej republiky. Ide o najväčšieho obchodníka s plynom. Ruský Gazprom dodáva plyn na Slovensko cez plynovod TurkStream.

Fico povedal, že informácie o zvýšených cenách energie sú len strašenie. Vláda vraj svojich občanov nikdy nenechala v štichu.

SPP založili dcérsku spoločnosť, zabezpečí dopravu plynu cez Ukrajinu

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) založil dcérsku spoločnosť SPP plus, ktorá má v budúcnosti zabezpečovať nákup a prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny. Na stretnutí zástupcov plynárenského podniku s médiami to v pondelok povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz priblížil, že po získaní potrebných povolení by spoločnosť mohla začať s dodávkami plynu na Slovensko na jeseň.

Plyn by nemusel byť podľa šéfa SPP výhradne ruský, mohol by byť aj z iných krajín, napríklad z Azerbajdžanu. Ferencz očakáva, že SPP bude dodávať zemný plyn nielen na Slovensko, ale aj iným klientom v Európe. To je podmienené obnovením tranzitu plynu Ukrajinou, ktorá v závere minulého roka tento tranzit aktuálne vylúčila. Bez výraznejšieho posunu sú zatiaľ aj rokovania o obnove tranzitu plynu na pôde Európskej komisie

V súčasnosti SPP dostáva ruský plyn cez Maďarsko. Podľa Ferencza by od utorka (1. 4.) mali byť dodávky pre SPP od ruského Gazpromu výrazne navýšené. O aké množstvá pôjde však nespresnil.

