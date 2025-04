Zlá správa pre Slovákov, pripravte si svoje peňaženky: Za plyn zaplatíme o stovky eur viac, ceny pôjdu výrazne hore

Slovenská vláda aktuálne dotuje ceny energií, vďaka čomu domácnosti neplatia rôzne astronomické sumy. Takéto niečo sa však nedá udržiavať donekonečna, a preto skôr či neskôr dôjde k nepríjemnému zdražovaniu.

Koniec plošného dotovania navyše avizuje aj samotná vláda a v budúcnosti by pomoc mohla byť adresovaná iba tým najzraniteľnejším. Väčšina Slovákov tak bude za energie platiť reálne ceny. Aktuality vypočítali, že bežná domácnosť by za plyn v budúcom roku mohla zaplatiť aj stovky eur navyše.

Tento rok stojí plyn 25 eur za megawatthodinu, no v tom budúcom by mohli Slováci na faktúrach vidieť výrazne vyššiu sumu ako v súčasnosti. Pokiaľ by sa do konca júna, kedy končí referenčné obdobie pre stanovenie regulovaných cien plynu na budúci rok, držala cena plynu na burze na podobnej úrovni ako doteraz, nový priemer by bol na úrovni 41,30 eura za megawatthodinu. Pre najmenej zasiahnuté domácnosti by to znamenalo mesačné navýšenie o približne 35 eur, no pre tie, ktoré plyn využívajú najviac, by to mohli byť aj stovky eur mesačne.

Poriadne si priplatíme

„Pre domácnosť zo spodnej časti tohto pásma by to znamenalo, že by po novom platila zhruba 87 eur mesačne a nie 52,50 eura ako doteraz. Ročne by to znamenalo dodatočný výdavok 414 eur. Pre domácnosť z hornej časti pásma by sa mesačná faktúra vyšvihla na 743 eur z doterajších 450 eur,“ uvádzajú Aktuality. Tieto čísla sú však len orientačné. Hore by mohla ísť aj cena elektriny.

Situácii so zemným plynom navyše nepomáhajú ani naštrbené vzťahy medzi slovenskou a českou vládou. Slovensko stále po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu nevyužilo podanú pomocnú ruku z českej strany v prípade dodávok plynu zo západu. Stále preferuje znovuobnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čiže z východu na Slovensko a ďalej na západ.

Slovensko môže v súčasnosti odoberať plyn už zo všetkých svetových strán. Z Poľska, Česka, Rakúska či z Ukrajiny. Aktuálne sa po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu spolieha najmä na dodávky plynu z Maďarska. Slovenský prepravca plynu, spoločnosť Eustream, navyše navýši kapacitu na prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat z Maďarska na Slovensko.

Pevná kapacita slovensko-maďarského plynovodu sa zvýši na 5 300 315 kilowatthodín za hodinu, čiže z 3,5 mld. metrov kubických za rok na 4,38 mld. kubíkov za rok z Maďarska na Slovensko. Kapacita sa zvýši pravdepodobne počas roka 2025 po dokončení nevyhnutných prác.