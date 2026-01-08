Fico a Babiš sa dohodli: Slovensko a Česko obnovia dialóg a spoločné rokovania vlád

Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Na pokračovaní sa dohodli premiér Robert Fico (Smer-SD) a predseda vlády ČR Andrej Babiš na štvrtkovom rokovaní.
Najbližšie stretnutie sa má uskutočniť v Česku. Uviedol to Fico na tlačovej konferencii po rokovaní. Zároveň sa zhodli, že je potrebné pozastaviť emisné povolenky, ktoré Fico označil za „šialenstvo“.
Správu budeme aktualizovať.
Najnovšie články
