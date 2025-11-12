Fico 15 rokov zanedbáva investície do železničnej infraštruktúry, tvrdí Progresívne Slovensko. Ráža obvinili z vyhovárania sa

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že Robert Fico už 15 rokov systematicky zanedbáva investície do železničnej infraštruktúry.
Namiesto toho, aby vláda investovala strategicky, míňa peniaze neefektívne a vyhovára sa na iných, vyhlásil poslanec Národnej rady Ján Hargaš. „Po rokoch vlád Smeru a jeho ministrov je železničná doprava v havarijnom stave. Mosty padajú, trate nevyhovujú a namiesto modernizácie nakupujeme nové vlaky bez povinného systému ETCS, hoci to vyžadujú európske pravidlá,“ poukázal.
Doplnil, že plán, ako zaviesť bezpečnejšie železničné trate vznikol už za prvej Ficovej vlády, avšak neplnil sa.
Poslanec PS Štefan Kišš pripomína, že minister dopravy Jozef Ráž sa dnes tvári, akoby systémové problémy vznikli len nedávno, no v skutočnosti ide o dôsledok dlhodobého rozkladu a nezodpovednosti. Preto je podľa neho od ministra zbabelé, že sa vyhovára na bývalého úradníka.
Zanedbaný vývoj ETCS systému
„Od začiatku sme na Útvare hodnoty za peniaze hovorili, že automatické riadenie dopravy vrátane systému ETCS je prioritou. Minister Ráž si to môže nájsť v audite železníc z roku 2019. Na náš podnet sa do Plánu obnovy dostali peniaze na dispečerizáciu 111 kilometrov železničných tratí,“ vysvetlil.
Podľa Kišša ministerstvo namiesto priorít míňa na nezmysly a zanedbáva bezpečnosť. „ETCS nie je ich priorita, bezpečnosť neriešia. Svedčia o tom dva jasné príklady: najprv si znížili cieľ v Pláne obnovy a ani po pol roku od vyhodnotenia ponúk nie sú schopní podpísať zmluvu napríklad na zabezpečovacie zariadenie na úseku Slovenská Ľupča – Medzibrod,” upozornil.
Slovensko podľa jeho slov nepotrebuje hovoriť o minulosti, ale konečne začať konať. „Musíme do železníc skutočne investovať, rešpektovať prioritizáciu projektov a do času, kým sa tieto investície zrealizujú, prijať aj preventívne opatrenia. Napríklad, aby výpravcovia dôslednejšie informovali rušňovodičov o mimoriadnych udalostiach v prevádzke. Obe posledné nehody totiž vznikli práve pri meškaní vlakov a mimoriadnych prestojoch,“ uzavrel.
Nahlásiť chybu v článku