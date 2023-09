Ferusová priznala ponuku na 40-tisíc eur, údajne však nešlo o úplatok. Boris Kollár považuje kauzu za výmysel a bráni sa

Začiatkom tohto týždňa sme vás informovali o videu, v ktorom influencerka Ema Ferusová popisuje detaily svojho vzťahu s Borisom Kollárom. Informácie z videa majú vykresliť Borisa Kollára ako človeka, s ktorým prežila krátky vzťah, počas ktorého dvakrát otehotnela. Ako ďalej z videa vyplýva, ani jedno dieťa si však nenechala, dôvodom mal byť nátlak známeho politika. Ten sa však bráni a tvrdí, že Ferusová dostala za video dobre zaplatené.

40-tisíc eur od Zoroslava Kollára

Ešte pred zverejnením videa hovoril Boris Kollár o tom, že istá organizovaná skupina chystá jeho diskreditáciu, pričom popísal aj detaily. Vtedy ešte neznáma slečna z Nitry mala dostať 40-tisíc eur za to, že natočí kompromitujúce video. Influencerka Ema Ferusová skutočne s videom neskôr prišla, no podľa jej slov nemá politický motív a v žiadnom prípade za video žiadne peniaze nedostala. Ako informuje portál tvnoviny.sk, so Zoroslavom Kollárom sa ale pozná a ponuka skutočne prišla.

Ako však sama hovorí, nemal to byť úplatok za to, že zdiskredituje Borisa Kollára. „Cez kamarátku mi ponúkol pomoc, na ochranku, právnika a na všetko, čo by ma čakalo, ak o tom verejne poviem. Ja som sa začala zamýšľať nad tým, že takýto príbeh, ktorý som zažila a pre ktorý som chcela prísť o svoj vlastný život, možno bude lepšie dať verejne. Žiadne peniaze som si však nezobrala a nebol to úplatok, mala to byť pomoc. Som ochotná ísť na detektor lží,“ hovorí Ferusová.

So Zoroslavom Kollárom nadviazala kontakt ešte v dobe, keď mala finančné problémy. „Potom, keď som nemala na nájom, tak som mu napísala. Po babke som zdedila starožitnosti a tie som mu chcela predať. Pomohol mi, ale nikdy mi nedal 40-tisíc eur,“ povedala influencerka.

Je to výmysel, reaguje politik

Ku kauze sa už vďaka veľkej medializácii vyjadruje aj Boris Kollár. Ten tvrdenia Ferusovej popiera a hovorí, že celú kauzu si vymyslela a dostala za ňu zaplatené, na čo má aj dôkazy. „Je jasné, že si to celé vymýšľa. Ja som sa dozvedel, že táto slečna dostane za to 40-tisíc eur od skupiny Zoro Kollár, Tomáš Rajecký. Od tejto kriminálnej skupiny, ktorá sa silou-mocou snaží zdiskreditovať hnutie Sme rodina a moju osobu pred voľbami. Podal som trestné oznámenie a mám na to aj dôkazy,“ povedal známy politik.

Predseda parlamentu tiež pre tvnoviny.sk povedal, že disponuje správami a nahrávkami, ktoré majú dokazovať jeho nevinu. Hovorí tiež o tom, že spomínané prerušenia tehotenstva boli spontánne kvôli Ferusovej zdravotným problémom a spochybňuje aj to, že otcom nenarodených detí mal byť on. Tá zase ukázala výpisy z bankingu, kde mala od Kollára dostať peniaze na interupcie. Celý prípad sa tak momentálne zamotáva.