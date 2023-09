Donútil ma ísť na 2 potraty, život som chcela vziať aj sebe: Influencerka hovorí o detailoch vzťahu s Borisom Kollárom

Ema Ferusová, ktorú mnohí ľudia poznaju z Instagramu pod prezývkou @pimpinockaa, sa so sledujúcimi podelila o svoju traumatizujúcu skúsenosť. Hlavným aktérom mal byť podľa jej slov popredný politik Boris Kollár, ktorý je známy svojím neštandardným životným štýlom. Influencerka vo videu hovorí o tom, že do Kollára bola zaľúbená, no táto láska ju zničila.

Po druhom potrate si chcela siahnuť na život

Ema Ferusová začína svoje video s tým, že do NR SR poslala 149 listov a USB kľúče, na ktorých sa nachádza nahrávka, ktorú pustila aj vo videu. Tieto informácie majú vykresliť Borisa Kollára ako človeka, s ktorým prežila krátky vzťah, počas ktorého dvakrát otehotnela. Ako ďalej z videa vyplýva, ani jedno dieťa si však nenechala, dôvodom mal byť nátlak Kollára.

„Na začiatku roka 2022 som otehotnela. Keď som mu povedala, že som tehotná, povedal, že teraz na dieťa čas nie je a ak pôjdem na potrat, na jeseň ma znova napustí,“ začína svoje vyjadrenie influencerka. Situácia zo začiatku roka 2022 sa však zopakovala a ani druhý raz podľa slov Ferusovej Kollár dieťa nechcel, pričom ju prinútil celý proces absolvovať znova. „Keď som bola na potrate druhý raz, chcela som si zobrať život, keďže som ho zobrala dvom deťom,“ pokračuje.

Vo videu sa spolu s Emou objavuje aj jej otec, ktorý sa za svoju dcéru postavil a je rozhodnutý za ňu bojovať. Cieľom je údajne ľuďom povedať celý príbeh a načasovanie nemá nič spoločné s politikou a voľbami. Počas šestnástich minút Ferusová bližšie opisuje pozadie svojho vzťahu s politikom, hovorí o tom, že do neho bola zaľúbená a verila mu. Jej odkaz má byť posolstvom aj pre ďalšie dievčatá. Uvedené video videlo za necelých 24 hodín už 65-tisíc ľudí.

O stanovisko sme požiadali aj Borisa Kollára a Sme Rodina, článok budeme aktualizovať.