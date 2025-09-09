Ferrari doplatilo na nepriaznivé počasie: Vodič v daždi narazil do zvodidiel, škoda dosahuje 200-tisíc eur

Luxusné športové auto môže byť radosťou aj postrachom. V okrese Liptovský Mikuláš sa vodič Ferrari presvedčil, že v silnom daždi stačí malá chyba a výsledkom je nehoda s vysokou škodou. Pri obci Hybe dostalo vozidlo aquaplaning a narazilo do betónových zvodidiel.
O prípade informovala Polícia Slovenskej republiky, ktorá nehodu priblížila na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.
Aquaplaning na výjazde pri Hybiach
Polícia uviedla, že k nehode došlo na výjazde od obce Hybe v smere na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. „V hustom daždi neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky, s vozidlom dostal aquaplaning a narazil ľavou prednou časťou do ľavých betónových zvodidiel,“ napísali policajti.
Aquaplaning je jav, pri ktorom sa medzi pneumatikami a povrchom vozovky vytvorí súvislá vrstva vody. Auto tak stráca priľnavosť, „pláva“ po vode a vodič má len minimálnu kontrolu nad riadením vozidla.
Škodu odhadujú na 200-tisíc eur
Ako doplnila polícia, vodič za volantom nebol pod vplyvom alkoholu. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, za priestupok mu bola uložená bloková pokuta,“ spresnila. Nehoda sa obišla bez zranení, no finančné následky sú výrazné. Na Ferrari vznikla škoda, ktorú polícia odhadla na približne 200 000 eur.
