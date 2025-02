Fero Joke sa odhodlal na radikálnu premenu. Neuveríte, koľko plánuje schudnúť, má prísny režim

Obľúbený komik František Košarišťan, známy pod prezývkou Fero Joke, sa rozhodol opäť schudnúť po tom, čo sa mu vrátilo 30 zhodených kilogramov. Napriek tomu, že si zo svojej váhy dokáže urobiť žarty, uvedomuje si, že nadváha môže mať aj zdravotné dôsledky. Preto sa pustil do prerušovaného pôstu, ktorý je čoraz populárnejší aj medzi známymi osobnosťami.

Podľa jeho vyjadrení v relácii Topstar je hlavnou príčinou priberania aj láska k jedlu, najmä k poctivej domácej kuchyni, ktorú mu pripravujú rodičia vždy, keď sa vráti na rodnú Oravu. „Normálne, že 30 kíl som pribral. Normálne si nemám čo obliecť,“ priznal s humorom. Počas predchádzajúceho chudnutia mu pomohlo vyradenie alkoholu, no tentoraz si uvedomuje, že samotná disciplína v jedle bude rozhodujúca.

Zvolil si prerušovaný pôst

Tento spôsob stravovania funguje na princípe striedania období jedenia a pôstu. Fero sa rozhodol pre režim, v ktorom môže jesť iba v päťhodinovom okne medzi 12:00 a 17:00. Po zvyšok dňa konzumuje len vodu, čaj alebo kávu bez cukru a mlieka. Hoci si metódu pochvaľuje, priznáva, že najťažšie je odolať jedlu večer, keďže počas dňa veľa pracuje a hlad sa dostavuje práve vtedy. „Zatiaľ však nevidím, že by sa mi tá ručička posúvala. Asi aj cez to malé okno, keď môžem jesť, jem veľa, takže aj to musím obmedziť,“ zavtipkoval.

Prerušovaný pôst je v posledných rokoch populárny ako jedna z metód na redukciu hmotnosti. Funguje na princípe časovo obmedzeného jedenia, pričom existujú rôzne varianty – od 16:8 (16 hodín pôstu a 8 hodín na príjem jedla) až po prísnejšie režimy, aký zvolil aj Fero Joke.

Ako sme spomínali v našom článku, kde naša kolegyňa túto metódu testovala počas siedmich dní, skúsenosti s prerušovaným pôstom môžu byť individuálne. Hoci si ho mnohí pochvaľujú ako efektívny spôsob na chudnutie a lepšie trávenie, pre iných môže byť náročný a nemusí priniesť očakávané výsledky. V jej prípade sa dokonca ukázalo, že váha na konci týždňa nešla dole, ale mierne stúpla, a sprevádzali ju pocity únavy a neustály hlad.

Stanovil si prísny cieľ