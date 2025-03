Fanúšikovia Ranča v tom majú jasno: Jednu z postáv čaká obrovské rozhodnutie, diváci chcú vidieť len jednu možnosť

Od začiatku boli udalosti v seriáli Ranč zamotané. Seriálový Ranč totiž predstavuje rodinnú ságu plnú tajomstiev, krívd z minulosti aj mladej lásky, ktorá musí prekonať hriechy bývalých generácií. Proti sebe stoja dve rodiny – Havranová a Zimanová. Konflikty však nekončia len pri týchto dvoch rodinách.

Ako informoval portál Mediaboom, do konca seriálu už neostáva veľa času. Rodinná sága, ktorá začala v januári, by mala mať totiž len 32 epizód, pričom poslednú by mala TV JOJ odvysielať v polovici apríla ešte pred Veľkou nocou. Príbehy seriálových postáv sa tak už čoskoro uzavrú a diváci získajú všetky odpovede, po ktorých od začiatku túžia.

Kto dostane malú Lucku?

Od začiatku seriálu boli diváci postavení pred dilemu – ku komu sa najviac hodí Nela a kto zas získa Janino srdce? Mladé generácie dvoch rodín boli totiž kedysi priateľmi a neskôr dokonca viac než to, no všetko sa pokazilo, keď dievčatá odišli. Po tom, ako sa vrátili na ranč, sa staré ohne znova rozdúchali a romantické vzťahy sa v seriáli opäť zamotali.

Najviac to pritom možno sledovať pri seriálovom Ondrovi. Jeho srdce totiž vždy patrilo Nele, no ani medzi ním a Janou sa nedalo hovoriť čisto len o priateľstve. O jeho lásku bojovala aj Natália a do deja sa neskôr zamiešala aj jeho bývalá partnerka Mira, s ktorou má dcéru Luciu.

Luciu diváci od začiatku videli bývať s jej otcom na ranči. Po tom, ako sa Ondrej a Mira rozišli, Mira odišla a dcéru nechala otcovi. Zdalo sa, že ich oboch opustila už navždy, no dramaticky sa vrátila vtedy, keď sa to najmenej hodilo. Začala bojovať o opateru Lucky, no ani Ondrej sa jej nehodlá vzdať a verí, že by mala ostať pri ňom. Rovnaký názor majú aj diváci, keďže na otázku televízie: „Čo myslíte, s kým by malo v tomto prípade zostať dieťa?“ sa zhodli v odpovedi.

„No radšej u otca Ondreja, má pravdu. Matka ktorá opustila dieťa, si ho nezaslúži a dieťa bude pri nej trpieť,“ odkázala diváčka v komentároch. „U otca. Dieťa miluje kone, prírodu,“ súhlasila ďalšia. „Samozrejme, že u otca. Žena, ktorá odíde od malého dieťaťa, taká si ho nezaslúži,“ píše tretia.