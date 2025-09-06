Falošný policajt ju obral o 10 000 eur, stihla ho odfotiť: Dôchodkyňa zo Slovenska sa stala obeťou podvodu

Podvodník pripravil 70-ročnú ženu zo Senca o 10 000 eur z jej úspor. Vydával sa pritom za policajta z Prešova menom Tomáš Szabó. Polícia opakovane upozorňuje, že tento spôsob podvodu je častý. Policajti si nikdy nebudú od občanov pýtať cennosti či hotovosť, ani im zasielať fotografie svojich preukazov e-mailom.
TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Telefonicky mal 70-ročnú ženu včera kontaktovať podvodník vydávajúci sa za policajta z Prešova s menom Tomáš Szabó, ktorý jej oznámil, že niekto zneužil jej údaje na splnomocnenie k výberu peňazí. Po krátkej komunikácii mala byť prepojená na neznámu ženu, ktorá sa mala vydávať za pracovníčku Národnej banky Slovenska Ing. Natáliu Vilim s číslom preukazu NBS-5409, a tá ju mala inštruovať, aby zo svojho účtu vybrala v hotovosti 20 000 eur,“ priblížila Šimková.
Ako dodala, žena vďaka pravidlám banky dokázala vybrať len polovicu sumy. Seniorka odovzdala hotovosť neznámemu mužovi. Stihla si ho odfotografovať.
Podvodníci sa vydávajú za rôznych zamestnancov
Polícia naďalej upozorňuje verejnosť, že podvodníci opakujú túto a jej podobné legendy. Zneužívajú tak meno polície i Národnej banky Slovenska. Medzi spôsobmi vykonávania podvodu sa podľa Šimkovej objavila i „informácia o doručení kreditnej karty“, pri ktorej prijímateľ vraj nezadal v banke v Komárne adresu doručenia.
„Iná legenda mala znenie, že volal policajt kriminálnej polície z Prešova, že budú predvolaní na výsluch a že zašle aj vyšetrovateľský preukaz ako dôkaz, len aby dotyčný/á neskladali mobil. Malo ísť opäť o vybavenie pôžičky v hodnote 10 000 eur na ich meno v banke,“ dodala Šimková.
Polícia v tejto súvislosti na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu muža. Okrem toho tam poskytla zoznam mien a podrobný opis legiend, ktoré podvodníci využívajú.
„Aby sa váš rodinný príslušník nestal obeťou podvodu, urobte všetko pre to, aby bol dostatočne informovaný a vedel v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahol tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhol osobnej peňažnej ujme. Vaša pomoc je veľmi dôležitá,“ uzavrela hovorkyňa.
Nahlásiť chybu v článku