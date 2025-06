Fajčiari, pozor: V týchto krajinách vám už cigareta na verejnosti neprejde, zákaz má podporu aj u Slovákov

Západ slnka, šum mora a vo vzduchu dym z cigarety? Vo viacerých krajinách Európy sa z tejto predstavy stáva minulosť. Francúzsko, Španielsko, Taliansko aj Belgicko sa púšťajú do boja proti fajčeniu na verejnosti a zavádzajú prísne zákazy. Cieľ je jasný, ochrániť zdravie, najmä to detské.

K sprísňovaniu sa chce pridať aj Slovensko. O pripravovaných zmenách informoval portál Euractiv Slovensko. Jednou z prvých krajín, ktorá konkrétne opatrenia už ohlásila, je Francúzsko. Ministerka zdravotníctva Catherine Vautrin oznámila, že od 1. júla bude fajčenie zakázané na plážach, v parkoch, verejných záhradách, školských areáloch aj na zastávkach. Cieľom je ochrániť deti pred návykovým správaním, ktoré si mnohí mladí ľudia osvojujú už v útlom veku.

Z Francúzska až po Pyreneje: k zákazu sa pridávajú ďalšie krajiny

Francúzsko pritom nie je jediné, ktoré zvažuje tvrdšie opatrenia. Španielsko pripravuje návrh zákona, ktorý má zakázať fajčenie nielen na terasách a verejných priestranstvách, ale aj používanie elektronických cigariet a zahrievaných tabakových výrobkov. Ministerka zdravotníctva Mónica García dúfa, že krajina sa stane lídrom v boji proti fajčeniu. Vlastné zákazy pripravujú aj Taliansko a Belgicko.

Zmeny chystá aj slovenské ministerstvo zdravotníctva. V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR plánuje zákaz predaja jednorazových e-cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku. Súčasťou návrhu má byť aj sprísnenie sankcií pre tých, ktorí porušia pravidlá. Rezort sa pritom odvoláva na prieskum ESPAD z roku 2024, ktorý poukázal na rastúci trend fajčenia medzi mladistvými.

Podporu vyjadrila aj verejnosť

Zákazy verejnosť vo viacerých krajinách podporuje. Podľa Eurobarometra z roku 2023 by až 69 percent Slovákov súhlasilo so zákazom fajčenia na miestach, kde nie je možné dodržať odstup, napríklad v parkoch či pri vchodoch do budov. To je viac, než je európsky priemer.

Aj keď návrhy narážajú na odpor priemyslu či politikov, odborníci tvrdia, že zákazmi sa dá nielen chrániť zdravie nefajčiarov, ale aj znížiť celková atraktivita fajčenia ako spoločenskej normy.