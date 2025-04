Expertka odhalila, prečo princezná Kate nenosí ikonický zásnubný prsteň. Je za tým dôvod, ktorý by ste určite nečakali

Mnohí si všimli, že sa posledné týždne princezná z Walesu ukazovala bez svojho ikonického zásnubného prsteňa, ktorý dostala od Williama. Ide o veľmi hodnotný šperk a rodinné dedičstvo, keďže ho nosila tiež princezná Diana. Dostala ho počas dovolenky v Keni v roku 2010, keď ju budúci manžel požiadal o ruku. Otázkou však je, z akého dôvodu už tento rodinný prsteň nenosí na ruke.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V nedávnom propagačnom videu, ktoré bolo zverejnené na spoločnom instagramovom účte Williama a Kate pri príležitosti piateho výročia Kate ako prezidentky skautov, si pozorní používatelia sociálnych sietí všimli, že na ruke už nemá zásnubný prsteň, informovala Tyla. Podľa odborníčky na šperky Elly Citron-Thompkins by za tým mohla byť jedna vec. Ako povedala v rozhovore pre magazín Hello!, rozhodnutie princeznej bolo podľa nej „pravdepodobne premyslené a symbolické“.

Čo za tým môže byť?

„Video sa zameriava na dôležitosť prírody, duševnej pohody a emocionálneho uzemnenia. Jej prsteň je však veľmi rozpoznateľný kus, takže môže strategicky chcieť, aby sa diváci spojili s posolstvom a nie s ňou,“ vysvetlila expertka. Odborníčka tiež poukázala na osobnejší dôvod Kateinho rozhodnutia, ktorý by potenciálne za tým mohol byť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

„Namiesto zásnubného prsteňa sa Kate Middleton rozhodla pre vrstvenie viacerých jednoduchých prsteňov,“ poznamenala. „Po jej nedávnej liečbe je jasné, že sa v jej živote veľa zmenilo. Zdravotné problémy často prinášajú hlbšie ocenenie pohodlia a symboliky, najmä v kúskoch, ktoré sa rozhodneme nosiť, takže je pochopiteľné a obdivuhodné, prečo sa môže rozhodnúť viac pre neformálne vystupovanie,“ pokračovala Ella Citron-Thompkins.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Jednoduchšie povedané, je pravdepodobné, že Kate nechce upriamiť pozornosť na seba šperkami, ktoré nosí, a ktoré pre ňu momentálne ani nemusia byť také dôležité. Skôr sa chce sústrediť na to, čo robí a aké to má posolstvo. Mohlo by to súvisieť s jej nedávnym rozhodnutím, že prestáva odhaľovať detaily súvisiace s módou a s tým, čo nosieva. Pozorní ľudia si totiž všímajú jej elegantné kostýmy a spôsob, akým sa oblieka, no Kate by bola radšej, ak by bola zameraná pozornosť na dôležitejšie problémy.

Pozornosť venovaná zdraviu