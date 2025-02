Expertka na odčítanie z pier odhalila, čo Kate povedala o vzhľade princa Williama. Vyslovila pikantnú poznámku

Stačilo pár slov na to, aby princezná vyjadrila svoj názor o princovi Williamovi. Zatiaľ čo iní nepostrehli, čo povedala, odborníčke na odčítanie z pier sa to podarilo zistiť. Konkrétne to, akú drsnú poznámku vyslovila minulý rok na jednom verejnom vystúpení o jeho vzhľade. Išlo o rozhovor medzi Kate a Sophie Wessex, ktorý rozlúšila expertka a prezradila, aké pocity mala Kate z jeho brady.

Keď sa v roku 2024 zhromaždila kráľovská rodina pri príležitosti jedného podujatia, Kate a Sophie, ktorá je vojvodkyňou z Edinburgu a manželkou najmladšieho dieťaťa kráľovnej Alžbety a princa Filipa, bolo možné vidieť v družnom rozhovore, po ktorom nasledovalo chvíľkové ticho, ako uviedol portál Tyla. Obe stáli na balkóne, aby vzdali úctu počas akcie. Zatiaľ čo si mnohí mysleli, že nastalo úplné ticho, opak bol pravdou. Expertka na odčítanie z pier Nicole Hickling v rozhovore pre denník The Sun zistila, že Kate a Sophie viedli debatu, ktorá bola o ochlpení princa Williama.

Podľa odborníčky bolo na Sophii vidieť, ako sa pýta princeznej: „No čo, máš rada bradu?“ Kate nezaváhala a ihneď jej odpovedala: „Zdá sa mi to dosť vzrušujúce.“ Tým sa však pikantný rozhovor medzi dvoma ženami neskončil. Sophie následne uviedla: „Je to určite lepšie.“ Potom nasledoval smiech dvojice.

Zaujímavé však bolo aj to, že si expertka tiež všimla, ako Kate kritizuje tvar brady svojho manžela, a to aj napriek jej predchádzajúcim komentárom. Údajne povedala, že Williamove chĺpky na tvári neboli „nikdy celkom zaoblené“, o čom Sophie tvrdila, že je to „pekná brada“, a že „teraz je to oveľa lepšie“.

Charlotte sa jeho brada nepáčila

Už je to nejaký čas, čo sa princ William ukazuje na verejnosti s novým imidžom. Celé roky ho bolo vidieť oholeného a upraveného, až sa jedného dňa predstavil so strniskom. Pochopiteľne, že vyzerá mužnejšie, takže nie div, že hlavne nežnejšie pohlavie zmenu jeho vzhľadu privítalo. A hoci ho zasypali pochvalnými komentármi, jeho dcéra Charlotte mala na to iný názor. Údajne sa jej to nepáčilo a dokonca sa pri pohľade na svojho otca s bradou aj rozplakala. Našťastie, išlo o prvotnú reakciu, jeho dcéra si na to určite časom zvykla.