Experti vedia, aké trendy z minulého roka pretrvajú aj v roku 2026: Potešia milovníkov oversized kúskov a farieb

Módne trendy sa neustále menia a zase vracajú. Niektoré ženy ich poctivo sledujú a prispôsobujú im šatník, zatiaľ čo iné sa držia svojho vkusu a skôr v nich hľadajú inšpiráciu. Viaceré módne trendy, ktoré sme poznali a nosili v roku 2025 nekončia a pokračujú aj v roku 2026.
Magazín FACES zozbieral všetky trendy, ktoré pokračujú aj v tomto roku a potešia sa všetci, ktorí milujú veľké, farebné či kožené kúsky.
Všade samá hadia koža
Zatiaľ čo leopardí vzor bol doteraz kráľom, do popredia sa v posledných mesiacoch dramaticky dostáva hadí vzor. Vyžaruje silu a eleganciu a čím viac máte na sebe pytónich škvŕn, tým lepšie. Módne domy preukázali, že tento vzor sa hodí nielen na doplnky, ale aj na luxusné odevy. Napríklad, Valentino predviedol pytónie midi šaty ozdobené krištáľmi.
Pohodlný maximalizmus
V súlade s obľubou oversized kúskov pretrváva trend objemného úpletu a vrstvenia, ktoré prinášajú štýl s maximálnym komfortom. To znamená, že vaše obľúbené veľké svetre, v ktorých vám je vždy teplo a viete sa do nich zababušiť od krku až po kolená, sú nielen hrejivým kúskom sezóny, ale navyše ste v nich mimoriadne trendy.
Hnedá koža
Hoci čierna koža ostáva klasikou, v roku 2025 prebrala vedenie hnedá koža a tento trend pokračuje aj v roku 2026. Od tmavého moka odtieňa až po bohatý mahagón, tento luxusný materiál môžete nosiť na každom kúsku vášho tela. Od sukní až po rukavičky. Značka Hermès predstavila elegantné strihy v odtieni tmavej čokolády a Chloé zas ukázala kožené nohavice vo farbe espresso.
Nízky pás
Nohavice s nízkym pásom (low-rise), ktoré sa vrátili v roku 2025, tiež ostávajú a tento návrat zo začiatku milénia ďalej naberá na popularite. V roku 2026 sa však očakáva vo viac elegantnom štýle s čistým strihom a bez prehnaných prvkov éry Y2K. Napríklad, Victoria Beckham dokázala transformovať kontroverzný trend na ultra-šik eleganciu vďaka svojmu precíznemu krajčírstvu.
Farby podľa drahokamov
Tmavá, výrazná modrá farba ostáva na vrchole módnych trendov. Spolu s ňou však v móde ostávajú drahokamové farby, ktoré svojimi bohatými tónmi ihneď upútajú pozornosť a potešia milovníkov farieb. Napríklad, Dries Van Noten predviedol na sezónu zima 2025/2026 ľahko elegantný overal v sýtom ametystovom odtieni a Prada zas stavila na tmavozelenú skulpturálnu sukňu.
